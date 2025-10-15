Альянс фармассоциаций сообщил о сложностях с аккредитацией опытных провизоров

Альянс фармацевтических ассоциаций обратился к главе ФАЦ с просьбой снизить формализм при оценке документов фармработников с большим опытом работы. Сейчас провизоры со стажем работы 25 и более лет проходят длительную переподготовку из-за отсутствия нужных документов или ошибок в трудовой книжке. Столкнувшись с этими проблемами, работники уходят из аптечного дела, усугубляя дефицит кадров в отрасли.

В чем заключается проблема

Глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова направила письмо (есть в распоряжении «ФВ») на имя руководителя Федерального аккредитационного центра (ФАЦ) Анны Клиновской, в котором сообщила об оттоке фармспециалистов со стажем работы 25 и более лет из аптек.

Несмотря на большой стаж работы в аптечных организациях и широкие компетенции, такие работники часто получают отказ в аккредитации. Наиболее распространенные среди причин отказов:

неточности при оформлении документов или их некомплектность;

несоответствие специалиста квалификационным требованиям и профессиональным стандартам (несоответствие занимаемой должности и специальности, отсутствие документов об окончании интернатуры, ординатуры, курсов профессиональной переподготовки; перерыв в стаже по заявленной специальности более пяти лет);

несоответствие указанной специальности номенклатуре должностей.

По мнению Виктории Пресняковой, последние две причины зачастую необоснованы.

«Центральная аккредитационная комиссия проверяет соответствие количества набранных специалистом образовательных кредитов (баллов) по соответствующей специальности за последние пять лет и оценивает, соответствует ли он квалификационным требованиям, предъявляемым к занимаемой должности. При этом проверяются не только текущая должность, но и все предыдущие — за весь стаж работы, а не только за последние пять лет, что было бы логичным с учетом прохождения аккредитации один раз в пять лет. Считаем такой подход к оценке документов неправильным, поскольку специалист не несет ответственность за записи в трудовой книжке, в том числе ошибочные, совершенные кадровой службой или руководителем организации», — сказано в письме.

Почему начались проблемы

«Всплыть» может даже давняя ошибка, которая не зависит от специалиста и зачастую не может быть устранена: такая, как неверно внесенная запись в трудовой книжке многолетней давности. И если должность была указана не в соответствии с нормативными актами, действовавшими на тот период, велик риск не пройти аккредитацию, добавляет глава Альянса.

До 2002 года специалист со средним фармацевтическим образованием мог занимать любую должность среднего фармацевтического персонала, а также быть руководителем. В этот период еще действовал приказ Минздрава СССР № 990 от 21.10.1974 «Об утверждении Перечня высших и средних специальных учебных заведений, подготовка и полученные звания в которых дают право заниматься медицинской и фармацевтической деятельностью» (в редакции приказа Минздрава СССР № 418 от 13.07.1989). В нормативном акте не было требований по соответствию полученной работником специальности занимаемой им должности.

Вопрос соответствия должностей и специальностей для фармацевтических специалистов с высшим образованием встал в 2009 году, когда вступил в силу приказ Минздравсоцразвития № 415н от 07.07.2009 «Об утверждении Квалификационных требований к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения».

Должности специалистов со средним образованием взяли под контроль с 2016 года с вступлением в силу приказа Минздрава России № 83н от 10.02.2016 «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием». Только с этого момента записи в трудовых книжках должны были вестись строго в соответствии с законодательством, регулирующим фармацевтическую деятельность.

В отрасли, и так характеризующейся стойким дефицитом кадром (25—30%), наметился ощутимый отток специалистов — профессионалов, которые месяцами не могут пройти аккредитацию, добавила Виктория Преснякова.

Она попросила ФАЦ снизить формализм при изучении поданных такими специалистами документов на аккредитацию, в частности записей в трудовых книжках.

«Считаем целесообразным и достаточным принимать во внимание наличие у таких специалистов соответствующего образования и стажа, а также соответствие специальности в удостоверении о повышении квалификации, записи в ФРМР и записи в трудовой книжке по последнему месту работы, а также соответствие содержания портфолио и отчета данным записям и удостоверению», — резюмировала Виктория Преснякова.

