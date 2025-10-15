Александр Хинштейн анонсировал жесткое разбирательство по работе «Курской фармации»

Жесткое разбирательство по факту срыва ревизии в сети «Курская фармация» анонсировал губернатор региона. Проверка, которую он поручил провести еще в августе, до сих пор не начата. Александр Хинштейн раскритиковал бездействие регионального Минздрава.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн анонсировал жесткое разбирательство по вопросу работы сети аптек «Курская фармация», об этом он заявил в своем telegram-канале по итогам заседания областного правительства.

Проверить деятельности региональной аптечной сети из-за массовых жалоб местных жителей на лекобеспечение Александр Хинштейн поручил еще в августе, отчитаться о результатах проверки должны были в сентябре. В ходе заседания сообщается, что ответственные региональные ведомства — Минздрав, Министерство имущественных и земельных отношений (МИЗО) и Министерство финансов (Минфин) — доклад не подготовили.

«Ревизия, однако, до сих пор не начата. При этом заинтересованности Минздрава разобраться в этой проблеме не вижу. Будем жестко разбираться в причинах», — заключил губернатор.

Врио министра здравоохранения Курской области Екатерина Письменная на заседании заявила, что у ее ведомства нет компетенций по проверке «Курской фармации», и ревизию должны осуществлять другие ведомства. С этим не согласилась врио министра финансов региона Елена Каськова. Она сообщила, что из года в год «Курская фармация» получает бюджетные средства и именно Министерство здравоохранения готовит обоснования этих бюджетных средств.