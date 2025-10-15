«Скопинфарм» займется контрактным производством пяти препаратов AstraZeneca

Так, «Скопинфарм» займется вторичной упаковкой и выпускающим контролем препарата Ултомирис (равулизумаб), применяемого для лечения пароксизмальной ночной гемоглобинурии и атипичного гемолитико-уремического синдрома. Препарат не погружен в список ЖНВЛП, однако с марта 2025 года рассматривается как орфанный.

В ЖНВЛП входит Имфинзи (дурвалумаб) и Санфело (анифролумаб) – контрактным производством этих позиций также займется «Скопинфарм». Первый препарат используется для лечения нерезектабельного местно-распространенного немелкоклеточного рака легкого, второй – для терапии активной среднетяжелой и тяжелой системной красной волчанки у взрослых пациентов.

Еще одним препаратом, входящим в контур соглашения, стал Канума (себелипаза альфа). Средство, применяемое для проведения длительной заместительной ферментной терапии у пациентов с дефицитом лизосомной кислой липазы, относится к орфанным и входит в перечень ЖНВЛП. По данным аналитической компании Headway, занимающейся мониторингом тендеров на поставку лекарств, Канума входит в двадцатку препаратов с крупнейшими объемами закупок для нужд подопечных госфонда «Круг добра». На его приобретение ФЦПиЛО в 2022–2024 годах направил в общей сложности 5,5 млрд рублей.

Изменения в регудостоверения на четыре обозначенных препарата в части стадий их производства уже внесены. Внесение аналогичных корректировок в документацию к еще одному орфанному препарату в AstraZeneca ожидают в ближайшее время.

ООО «Скопинфарм», согласно СПАРК-Интерфакс, зарегистрировано в 2012 году в Рязанской области. Само предприятие начало свою работу в 1995 году как «Фармарус», однако в 1999 году завод был переименован в «Скопинфарм». В 2007 году 100% долей компании были выкуплены немецкой Stada, однако уже в 2012 году она продала предприятие его менеджменту. Сейчас единственным владельцем фармзавода выступает московское ООО «Алинта-Фарм», 50% которого принадлежат Татьяне Апазовой, по 20% – Александру Апазову и Инге Нижарадзе, 10% – ООО «Аптека в Митино». За 2024 год «Скопинфарм» продемонстрировал выручку в размере 44,1 млрд рублей при чистой прибыли 2,1 млрд рублей.

Сейчас на мощностях «Скопинфарм», по информации из ГРЛС, осуществляются различные стадии производства 40 препаратов, владельцами регудостоверений на которые выступают другие фармкомпании, такие как швейцарская Octapharma, американские Novartis и AbbVie, а также Aspen Pharmacare из ЮАР. В собственном портфеле «Скопинфарм», по данным сайта предприятия, имеется 28 лекарств.

В феврале 2024 года компания «Технологии биосинтеза», на 65% принадлежащая «Скопинфарм», анонсировала инвестиции в размере 1,3 млрд рублей в создание завода по выпуску специализированного лечебного питания на территории индустриального парка «Нахабино парк» в Красногорске. Срок ввода площадки в эксплуатацию намечен на 2026 год.

Фото: Елена Калинкина/Vademecum

vademec