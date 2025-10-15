Производство медоборудования в Москве выросло на 7%

Производство медицинских инструментов и оборудования в Москве с января по август 2025 года выросло на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Об этом сообщил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Москва — один из ключевых центров разработки и производства высокотехнологичных лекарственных препаратов и медицинских изделий в России. В городе работает более 300 предприятий, на которых заняты около 30 тыс. человек. Московские компании специализируются на выпуске широкого спектра изделий и техники — от бионических протезов до растворов для офтальмологии. За первые 8 месяцев рост выпуска мединструментов и оборудования составил 7,1%», — цитирует Гарбузова официальный портал мэра и правительства столицы.

В качестве примера в сообщении приводится компания «Сигма Лаб», специализирующаяся на производстве инъекционных медизделий на основе биополимеров. В этом году предприятие получило регистрационное удостоверение на когезивный офтальмоэластический раствор Crystax C. Препарат применяется при хирургии катаракты, существенно снижая риск повредить роговицу.

Другое столичное предприятие — «Медасс» — разрабатывает биоимпедансные анализаторы — приборы, позволяющие оценивать показатели липидного, белкового и водного обмена, а также скорость метаболических процессов. За последний квартал компания вдвое увеличила производство.

Кроме того, до конца года компания «Некс-Т» запустит роботизированную линию по выпуску жидкокристаллических модулей, в том числе для медицинского оборудования, а «Гем» — автоматизированное производство контактных чашек Петри и Родека для клинической и санитарной микробиологии.

gxpnews