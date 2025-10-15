Препараты для лечения болезни Альцгеймера и профилактики ВИЧ вошли в список лучших изобретений Time

Журнал Time представил список лучших изобретений 2025 года. В этот раз ежегодный перечень увеличился с 200 до 300 инноваций, более 10% из них составили медицинские приборы, фармацевтические препараты и другие новаторские продукты в сфере здравоохранения.

В фармацевтической отрасли среди инноваций представлены Neffy — назальный спрей с адреналином от Ars Pharma для лечения тяжелых аллергических реакций, включая анафилактический шок, Yeztugo от компании Gilead Sciences для профилактики ВИЧ и неопиоидный обезболивающий препарат Journavx от Vertex, представляющий новый класс анальгетиков в США за более чем 20 лет. Также в список включен автоинъектор Iqlik для подкожного введения в домашних условиях поддерживающих доз препарата Leqembi для терапии болезни Альцгеймера, совместная разработка Eisai и Biogen.

Количество победителей в сфере медицинских технологий намного более внушительное. В частности, издание отметило устройство NanoKnife компании AngioDynamics для малоинвазивного лечения рака предстательной железы, имплантат для глубокой стимуляции мозга BrainSense от Medtronic, снижающий тремор при болезни Паркинсона, устройство Earflo, которое помогает детям чистить уши, гель в шприце для остановки кровотечений Cresilon, вибрационный пояс Osteoboost для снижения потери костной массы при остеопорозе и набор для домашнего скринингового теста на рак шейки матки от Teal Health.

Инновации в области биофармацевтики и здравоохранения отмечались и в «непрофильных» категориях. Так, рассасывающийся кардиостимулятор для младенцев, беспроводные катушки для МРТ и гарнитура для генерации речи Cognixion оказались среди «экспериментальных».

Кроме того, Time представил 25 знаковых изобретений за первую четверть XXI века. Среди них — противозачаточное средство NuvaRing от Merck, ДНК-тест 23andMe, мРНК-вакцины COVID-19 от Moderna и Pfizer-BioNTech, препараты семаглутида от Novo Nordisk и технология двойного нейронного шунтирования от Northwell Health, соединяющая мозг и тело людей с параличом, отмечает Fierce Pharma.

