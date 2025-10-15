OS Therapies провела успешные испытания вакцины против метастатической остеосаркомы

Американский разработчик онкопрепаратов OS Therapies намерен получить от Великобритании, США и Евросоюза одобрение препарата OST-HER2 для профилактики и задержки рецидива полностью резецированной метастатической остеосаркомы легких. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Остеосаркома — один из самых распространенных типов рака кости — отличается высокой склонностью к метастазированию, чаще всего метастазы обнаруживаются в легких. Это IV — последняя и самая тяжелая — стадия заболевания. OST-HER2 предназначен для пациентов после хирургического удаления метастазов в легочной ткани.

На решение OS Therapies повлияли последние результаты испытаний вакцины: за 2 года выживаемость пациентов, получавших OST-HER2, составила 75% по сравнению с 40% в контрольной группе. При этом все пациенты, достигшие годовой «бессобытийной выживаемости», достигли и двухлетней общей выживаемости.

«Данные исследования очень обнадеживают, поскольку показывают безопасность и хорошую переносимость препарата. Для лечения метастатической остеосаркомы необходимы новые методы, и я надеюсь, что это станет доступно в ближайшем будущем», — заявил научный консультант OS Therapies, онколог Детской клиники Кливленда Питер Андерсон.

Компания рассчитывает в декабре провести встречи по OST-HER2 с представителями регулирующих органов Великобритании, Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и голландским докладчиком Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA).

