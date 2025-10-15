Лекарства в России за год подорожали на 14%

Средняя стоимость упаковки лекарственных препаратов (ЛП) в России в январе–августе 2025 года выросла на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 375–416 рублей. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на аналитику DSM Group и RNC Pharma.

Рост цен подтверждает и официальная статистика. Как подсчитало издание на основе данных Росстата, заметнее всего в январе–августе подорожали «Кеторол» — на 30% (до 55 рублей за упаковку из 10 таблеток), «Корвалол» — на 14% (до 53 рублей за 25 мл), «Анальгин» (МНН метамизол натрия) — на 13% (до 39 рублей за упаковку из 10 таблеток), «Эналаприл» — на 13% (до 27 рублей за 10 таблеток).

Основной рост цен пришелся на препараты, не входящие в список жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП): в августе их подорожание в пять раз превысило динамику по жизненно необходимым лекарствам, оценивают в DSM Group.

На фоне роста цен россияне стали чаще экономить на лекарствах, покупая более крупные упаковки и переходя в онлайн, где можно найти выгодные предложения. В «Мегаптеке.ру» продажи через интернет за 8 месяцев выросли на 43% в натуральном выражении и на 47% — в денежном, рассказал ее гендиректор Дмитрий Чирков. В «Здравсити» продажи подскочили в полтора раза, но средний чек при этом подешевел на 12%, до 1,7 тыс. рублей, отметил руководитель отдела электронной коммерции компании Александр Тюкин.

Увеличение стоимости связано с ростом операционных расходов аптек, производителей и дистрибьюторов, включая логистику и энергозатраты. Также на увеличение издержек влияют дорожающие энергоносители, считает исполнительный директор RNC Pharma Николай Беспалов. Почти вся внутристрановая логистика завязана на автотранспорте, поэтому повышение цен на топливо приводит к росту издержек и необходимости индексировать цены на лекарства, отметил он.

По мнению Александра Тюкина, предпосылок к тому, чтобы аптечная продукция повсеместно дешевела, нет. Однако в условиях высокой конкуренции компании следят за ценовыми колебаниями, чтобы вовремя корректировать стоимость лекарств, резюмировал эксперт.

gxpnews