Процедуру формирования перечня жизненно важных препаратов просят сделать прозрачной

Процедура формирования перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) нуждается в совершенствовании. Об этом на состоявшейся в пресс-центре «Известий» конференции на тему госгарантий для «орфанных» пациентов заявил исполнительный директор Ассоциации фармацевтических компаний «Инфарма» Вадим Кукава.

По его словам, в последние годы Минздрав провел большую работу по расширению перечня ЖНВЛП и включению в него инновационных препаратов. Однако для дальнейшего повышения эффективности действующие процедуры принятия решений нужно сделать более прозрачными и предсказуемыми, отметил спикер.

Он добавил, что сейчас при принятии решений комиссиям приходится балансировать между стремлением обеспечить пациентов современной терапией и объективными бюджетными ограничениями. Это осложняется необходимостью четкого следования регламенту, в то время как на заседаниях часто рассматриваются препараты, не включенные в первоначальную повестку.

«Важно иметь в виду, что участие таких „приглашенных компаний” нормативно не регламентировано, соответственно, публичное заявление о снижении стоимости не фиксируется в протоколах комиссии», — заявил Вадим Кукава.

Среди других проблем эксперт указал на недостатки методики расчета фармакоэкономической эффективности. По его словам, зафиксированы случаи, когда сравнения препаратов проводились при некорректной выборке дозировок, длительности лечения и в целом среди недопустимых в сравнении схем терапии.

Сделать работу комиссии максимально прозрачной могло бы участие в ее работе общественных организаций, считает Вадим Кукава. Необходимо также разделить клиническую и экономическую экспертизы и установить четкий регламент публикации разъяснений по решениям комиссии, особенно спорным. Кроме того, эксперт призвал исключить участие в заседаниях компаний, не подавших официальные заявки. По его мнению, это поможет «избежать превращения обсуждений в площадку конкурентных торгов».

«Не вызывает сомнения, что дальнейшее совершенствование порядка формирования перечней, опирающееся на научно обоснованный подход, прозрачность процедур и поддержку инноваций, повысит эффективность всей системы здравоохранения и откроет пациентам доступ к препаратам, способным кардинально изменить течение заболеваний и спасти чьи-то жизни», — резюмировал Вадим Кукава.

В конференции также приняли участие председатель экспертного совета Комитета Госдумы по охране здоровья по редким заболеваниям Александр Румянцев, член того же комитета Наталья Смирнова, президент национальной ассоциации «Генетика» Светлана Каримова, член попечительского совета фонда «Круг добра» Снежана Горчакова и другие профильные эксперты. Участники рассмотрели действующие механизмы обеспечения лекарственными средствами пациентов с редкими заболеваниями, роль нормативных документов и пути достижения баланса между потребностями пациентов и ресурсами государства.

