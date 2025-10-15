ВОЗ выпустила предупреждение об опасности индийских сиропов от кашля

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила предупреждение об опасности применения трех сиропов от кашля, произведенных в Индии. По последним данным, они стали причиной смерти 22 детей.

Опасные компоненты обнаружены в некоторых партиях Coldrif, Respifresh TR и ReLife, выпускаемых компаниями Sresan Pharmaceutical, Rednex Pharmaceuticals и Shape Pharma для облегчения симптомов простуды, гриппа или кашля. В препаратах содержалось токсичное вещество диэтиленгликоль — растворитель, используемый в промышленных продуктах. В Coldrif его концентрация была близка к 50% при допустимой 0,1%, отмечает Hindustan Times.

Производство на заводах компаний закрыто, разрешения на продукцию приостановлены. В разных районах страны власти отзывают детские сиропы для проверки.

В сообщении ВОЗ подчеркивается, что ни одно из опасных лекарств не экспортировалось из Индии. Тем не менее организация призывает национальных регуляторов рассмотреть «возможность целевого надзора за рынком, уделяя особое внимание неформальным и нерегулируемым цепочкам поставок». Кроме того, рекомендуется тщательно оценивать риски, связанные с любыми пероральными жидкими лекарствами, выпущенными на проблемных индийских предприятиях, особенно после декабря 2024 года.

Как ранее сообщали GxP News, первые смертельные случаи, связанные с употреблением сиропа, отмечались в начале сентября. Большинство погибших детей жили в центральном штате Мадхья-Прадеш.

gxpnews