В российских аптеках станет больше индийских антидепрессантов

Уже в 2026 году ассортимент российских аптек пополнят новые индийские лекарственные препараты, прежде всего антидепрессанты, рассказал «Известиям» почетный представитель совета по содействию экспорту фармацевтической продукции республики Дивеш Кумар.

«Несколько [индийских] фармкомпаний уже поставляют в РФ антидепрессанты, но в больших объемах начнут это делать в следующем году. Я вас уверяю, что в 2026 году вы увидите больше индийских лекарств в российских аптеках», — сказал Кумар. Он подчеркнул, что Индия по спецконтрактам производит лекарства для многих западных марок, так что у страны есть все необходимые технологии, и при этом она может предложить более доступные цены. Кроме того, часть индийских компаний уже занимается локализацией производства в России, в частности в Мурманске.

Индия — один из крупнейших импортеров лекарств на российский рынок, объясняет директор по развитию аналитической компании RNC Pharmа Николай Беспалов. По его словам, долгое время индийская фармпромышленность была ориентирована на дженерики относительно дешевых препаратов, «зато в большом ассортименте и количестве». Что касается антидепрессантов, то, по словам Беспалова, у россиян достаточно высока лояльность к европейским брендам: «Мы фиксируем ситуации, когда с рынка уходит западный препарат, пациентов переводят на альтернативы, но, если оригинальное лекарство возвращается, пациенты переходят на привычную терапию».

По данным RNC Pharma, поставки лекарств из Индии в Россию за январь–август 2025 года составили 196,3 млн упаковок, за весь 2024-й — 284,7 млн, 2023-й — 285,9 млн, 2022-й — 285,6 млн. В этом году продукция из Индии составила 5,3% натурального и около 3,2% денежного объема российского рынка — речь о препаратах, которые производятся в Индии. Ряд индийских компаний локализованы в РФ, и их продукция в статистике учитывается как российская.

Как ранее сообщали GxP News, Индия, опасаясь повышения ввозных пошлин на лекарственные препараты в США, свой основной фармацевтический экспортный рынок, рассматривает увеличение поставок в другие страны, прежде всего в Россию, Нидерланды и Бразилию.

gxpnews