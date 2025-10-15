Изъятые из-за нарушений маркированные товары разрешили передавать на гумпомощь

Маркированные товары, которые были изъяты из-за нарушений, но пригодны для использования, смогут быть переданы на гуманитарные цели. Постановление утвердило Правительство РФ. К таким товарам относятся в том числе лекарства (за исключением спиртосодержащих), медизделия и БАД.

Правительство России утвердило механизм безвозмездной передачи в пользу государства немаркированных товаров, конфискованных за нарушения в сфере оборота. Постановление Правительства РФ № 1563 от 08.10.2025 опубликовано на портале правовой информации.

Согласно документу, подлежащие маркировке товары, которые были конфискованы по решению суда за нарушение ст.15.12 КоАП РФ, отправляют на экспертизу. В случае если товары признаны пригодными и безопасными для использования по прямому назначению, их можно безвозмездно передать на гуманитарные цели в установленном Правительством РФ порядке. Если же продукция по результатам проверки признана не безопасной или не пригодной для использования по прямому назначению, то ее отправляют на переработку или уничтожение.

Речь идет в том числе о лекарствах, медицинских изделиях и биодобавках, подлежащих маркировке. Исключение составляют:

спиртосодержащие препараты;

спиртосодержащая парфюмерно-косметическая продукция;

алкогольная продукции;

табачная и никотинсодержащая продукция;

товары легкой промышленности.

Фото: 123rf.com