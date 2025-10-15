Данные об ошибках ПО-медизделий с ИИ будут переданы в систему Росздравнадзора

Утвержден порядок передачи данных о программном обеспечении с технологиями искусственного интеллекта, которое является медизделием, в информационную систему Росздравнадзора. В ней нужно будет указывать в том числе данные об ошибках, которые возникают при работе такого ПО-медизделия.

Росздравнадзор утвердил Порядок передачи в автоматизированную информационную систему Росздравнадзора информации об обрабатываемых данных, результатах действий программного обеспечения (ПО) с применением технологий искусственного интеллекта (ИИ), являющегося медицинским изделием. Приказ № 4472 от 21.07.2025 опубликован на портале правовой информации.

Если у медицинского изделия с ИИ есть встроенная функция для автоматической передачи данных, производитель или его уполномоченный представитель должны передавать данные в автоматизированную информационную систему (АИС) «Росздравнадзор» через электронный кабинет заявителя.

Передаваемая информация должна содержать:

название, номер и дату регистрационного удостоверения ПО-медизделия с технологиями ИИ (ТИИ);

версию программного обеспечения;

область применения (тип медицинского решения);

количество проведенных исследований или обработанных объектов с помощью этого ИИ;

данные о результатах действия ПО-медизделия с ТИИ;

информацию о количестве ошибок, в том числе связанных с качеством данных и сбоями в работе самого изделия;

ИНН медицинской организации, которая использует ПО-медизделие с ТИИ.

Документ действует до конца 2025 года.