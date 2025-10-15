Роспотребнадзор предложил критерии для запрета сайтов с незаконной продажей БАД

Роспотребнадзор определил критерии для блокировки сайтов, через которые незаконно торгуют биодобавками. Документ позволяет вносить в реестр запрещенной информации интернет-ресурсы, продающие незарегистрированные БАД или не предоставляющие данных о производителе.

Роспотребнадзор разработал критерии для выявления сайтов, через которые торгуют запрещенными биодобавками. Такие сайты будут вноситься в реестр запрещенной информации. Проект приказа проходит публичное обсуждение до 21 октября.

Авторы документа предлагают запрещать сайты в случае, если в них есть информация:

с предложениями о торговле (включая дистанционную) БАД, не прошедших государственную регистрацию;

о содержании в составе БАД запрещенных веществ в соответствии с законодательством России;

о содержании в составе БАД нормируемых веществ в количествах, не соответствующих установленным в соответствии с законодательством России значениям;

с предложениями о торговле БАД (включая дистанционную) под видом пищевых добавок.

Также предлагается блокировать сайты, если на них нет достоверной информации о биодобавках, включая информацию об изготовителе (продавце).

В случае утверждения документ вступит в силу 1 марта 2026 года и будет действовать до 1 марта 2032 года.

С 1 сентября медицинские работники вправе назначать зарегистрированные БАД при наличии у пациентов показаний к их применению. Новые правила оборота биодобавок закреплены в законе № 150-ФЗ от 07.06.2025. Перечень таких БАД будет утвержден Минздравом РФ по согласованию с Роспотребнадзором. Он сформируется на основе критериев качества и эффективности — проект документа ранее был опубликован Минздравом РФ для общественного обсуждения.

Ранее правительство включило требования, связанные с назначением БАД, в сферу государственного контроля. По словам эксперта, принятие постановление является логичным шагом в свете предоставления врачам права назначать их пациентам.

Фото: 123rf.com