Минздрав: важнейшие лекарства в России дорожают медленнее инфляции

Рост цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) в России ниже инфляционных значений, рассказал ТАСС замминистра здравоохранения РФ Сергей Глаголев.

«Мы мониторируем цены на все жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты — это 820 международных непатентованных названий и 1 тыс. готовых лекарственных препаратов в разных дозировках, упаковках и так далее. И на сегодня рост цен по ним ниже показателей инфляции», — сообщил он.

Глаголев отметил, что регистрация воспроизведенных лекарств, биоаналогов или дженериков также способствует снижению цен — за счет того, что следующий воспроизведенный препарат выходит на рынок с «понижающим ценовым коэффициентом».

Отметим, по данным Росстата, в сентябре цены на лекарства из перечня ЖНВЛП выросли в среднем на 0,9% по сравнению с августом. Инфляция за тот же период составила 0,34%.

gxpnews