Роспотребнадзор предупреждает об опасности средства для похудения META plus

Роспотребнадзор выпустил предупреждение, связанное со средством для похудения META plus.

«В связи с появившейся в СМИ информацией о том, что через маркетплейсы и интернет‑магазины реализуется продукция META plus, обозначаемая как специализированная пищевая продукция для спортсменов и предназначенная для похудения, Роспотребнадзор сообщает, что государственная регистрация указанной продукции не проводилась, а сведения о наличии декларации о соответствии отсутствуют», — говорится в сообщении.

Чтобы не допустить оборота потенциально небезопасного средства, ведомство направило обращение в Ассоциацию компаний интернет‑торговли. Роспотребнадзор просит довести до участников рынка электронной торговли информацию о необходимости мер, «направленных на предотвращение реализации дистанционным способом продукции, не соответствующей требованиям законодательства и потенциально создающей риск причинения вреда здоровью».

«Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора», — заверили в ведомстве.

gxpnews