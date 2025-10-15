Российскому фармрынку прогнозируют 16%-й рост по итогам 2025 года

Объем российского фармацевтического рынка по итогам 2025 года с высокой вероятностью перешагнет «психологический рубеж» 3 трлн рублей, на 16% превысив показатель 2024-го, прогнозируют эксперты аналитической компании RNC Pharma.

Предыдущий порог в 2 трлн рублей рынок перешагнул 4 года назад — в 2022-м, тогда как преодоление интервала от 1 до 2 трлн рублей заняло 9 лет — с 2014 по 2022 год, отмечается в отчете. «Немаловажную роль в ускорении развития отрасли сыграли кризисные явления, которые находили отражение в активности потребления отдельных категорий препаратов и росте цен. Стоит отметить и расширение государственных гарантий в рамках отдельных нозологий», — заявляют аналитики.

RNC Pharma ожидает дальнейшего роста рынка — до более 3,9 трлн рублей к концу 2027-го, однако его темпы несколько замедлятся: до 15,5% в 2026-м и 11,5% в 2027-м.

Как полагают эксперты, в рознице будет расти физический объем потребления, также продолжится переход на более дорогие препараты — в случае стабилизации инфляционной составляющей и увеличения доходов россиян. В сегментах, связанных с бюджетным финансированием, определяющую роль будет играть расширение объема госгарантий, в частности, по программе 14 ВЗН.

gxpnews