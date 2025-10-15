В Москве начали принимать на переработку блистеры от лекарств

Блистерные упаковки от таблеток начали принимать для последующей переработки в «Экоточках Москвы», сообщается в телеграм-канале столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Сдать блистеры можно в 45 пунктах по всему городу — аптеках, поликлиниках и медцентрах. Пустые лекарственные упаковки из пластика и алюминия утилизируют отдельно от других отходов из-за комбинированного состава.

«В столице действует около 600 пунктов приема различных видов вторсырья. Расширение списка принимаемых фракций — важный этап в развитии культуры раздельного сбора. По данным аналитики, в России ежегодно производят миллиарды упаковок лекарств, около 60% из которых — в блистерах. Между тем это сложный вид отходов: входящие в состав материалы могут разлагаться около 700 лет», — отметила глава департамента Юлия Урожаева.

Собранные упаковки направляют в ООО «Национальная экологическая компания», где их разделяют на полимеры и алюминий для повторного использования.

Больше 2 лет назад, весной 2023-го, Российский экологический оператор (РЭО) предложил создать систему сбора просроченных лекарств, использованных медизделий (шприцы, капельницы) и упаковки от медикаментов. «В России не организован централизованный сбор блистеров, нет специальных пунктов, но, что еще важнее, у россиян нет понимания, зачем это делать», — комментировал тогда инициативу гендиректор РЭО Денис Буцаев.

