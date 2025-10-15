BioCryst заключила сделку на $700 млн, чтобы конкурировать с Takeda на рынке терапии НАО

Компания BioCryst Pharmaceuticals из Северной Каролины за $700 млн купила биофармацевтическую Astria Therapeutics, что, по мнению аналитиков, позволит ей конкурировать с японской Takeda на рынке терапии наследственного ангионевротического отека (НАО).

Astria разрабатывает навенибарт — инъекционный моноклональный ингибитор плазменного калликреина, кандидата на звание ведущего инъекционного препарата для лечения НАО. Преимущество навенибарта над уже поступившим в продажу аналогом от Takeda, Takhzyro, в том, что он требует более редкого введения — раз в 3 и 6 месяцев против 2–4 недель у конкурента.

По словам коммерческого директора BioCryst Чарли Гейера, около 5 тыс. человек с НАО в США прибегают к инъекциям — «частым, иногда очень болезненным». «Что, если бы они могли контролировать приступы с такой же эффективностью с помощью безболезненной инъекции и делать ее 2–4 раза в год вместо 24 или даже 12? Пациенты и врачи считают, что более редкие инъекции — это ключевой момент, который заставит их сменить препарат. В этом и заключается потенциал навенибарта», — сказал он во время телефонного разговора с инвесторами (цитата по Fierce Pharma).

BioCryst с 2020 года продает в Соединенных Штатах капсулы ежедневного приема Orladeyo для профилактики приступов НАО у пациентов старше 12 лет. Исходя из прогноза, что продажи Orladeyo к концу десятилетия достигнут пика в $1 млрд, компания инвестирует в разработку новых препаратов от НАО, чтобы обеспечить себе дальнейший рост в сегменте.

«Сделка дает BioCryst идеального второго кандидата, который вписывается в нашу ключевую специализацию в области лечения НАО и позволяет предложить пациентам выбор между инъекционным и пероральным препаратом. Благодаря Orladeyo и потенциально лучшему в классе профилю навенибарта мы сможем обеспечить себе устойчивый рост и прибыльность при оптимальном обслуживании пациентов», — уверен генеральный директор BioCryst Джон Стоунхаус.

gxpnews