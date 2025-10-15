Как ветеринария переходит от импортозамещения к импортоопережению

Сегодня в нашей отрасли происходят грандиозные изменения. Можно даже сказать, что она выходит на новый этап своего развития. Во-первых, растет рынок ветеринарных препаратов. В прошлом году его объем составил более 120 млрд рублей, а к 2030 году, по нашим прогнозам, он достигнет 180 млрд. Во-вторых, очень активно сегодня развивается сегмент отечественных препаратов: за последний год 57% роста показали иммунобиологические лекарства, 73% — химфармпрепараты. Компании, входящие в нашу ассоциацию, за последнее время также сильно увеличили свои портфели. На рынок выведено более 133 препаратов, более чем на 22 тыс. кв. м увеличились производственные мощности.

Вместе с этим за прошедшие годы с рынка ушли практически две трети зарубежных производителей. Среди тех, кто продолжил поставки, — компании из Белоруссии, французская Ceva, испанская Hipra, словенская Krka, немецкая Neoterica и ряд других.

Говоря объективно, отрасли не хватает только одной финансовой поддержки государства, чтобы и далее увеличивать производственные мощности и совершенствовать качество выпускаемых препаратов. Сегодня есть меры, которые облегчают регистрацию лекарств, например отсрочка в предоставлении документов. Создание новых лекарств для животных, увеличение выпуска уже существующих продуктов требуют серьезных инвестиций. Компании работают на свой страх и риск. А развитие производства — крайне необходимый, но финансово затратный процесс — ложится на плечи инвесторов, в роли которых выступают собственники предприятий.

В такой высокотехнологичной и наукоемкой отрасли важно быстро возвращать вложенные средства. Поэтому нужно принять комплекс мер, которые помогут увеличить продажи отечественных препаратов. Здесь можно взять пример с медицинской фармацевтики, у которой есть что позаимствовать.

От профильного регулятора, Минпромторга, мы ждем внесения изменений в стандарты, утвержденные Федеральным государственным автономным учреждением «Российский фонд технологического развития» (Фонд развития промышленности) по уточнению кодов ОКВЭД, введенных для нашей отрасли.

Ранее нам удалось отстоять введение 317-ФЗ с 1 сентября 2023 года и продлить действия положений Постановления Правительства РФ № 353, которое является ярким примером нематериальной поддержки отечественных производителей. Это дало возможность отрасли показать феноменальные результаты.

Отдельно нужно сказать еще об одной группе препаратов, которые условно можно назвать «орфанными», хотя такого определения в ветеринарии нет. К этой группе можно отнести те лекарства, которые имеют высокие риски того, что вложенные инвестиции не окупятся. К ним, в частности, относится большинство препаратов для мелких домашних животных. В этом вопросе также необходима государственная поддержка. К примеру, облегчение регуляторной нагрузки для выведения препаратов на рынок. И уже есть успешный пример решения таких вопросов: для разрешения ветпрепаратов для всех пород рыб было принято решение о проведении доклинических и клинических исследований только на одной породе холодолюбивых и одной породе теплолюбивых рыб.

Говоря о действующих регуляторных правилах ЕАЭС, могу сказать, что ассоциация всецело поддерживает введение наднационального законодательства. Но, на наш взгляд, сегодня этот механизм не работает в полной мере. Его необходимо развивать, ускоренно имплементировать, повышать эффективность. Делать это должны все стороны, участвующие в процессе, в том числе бизнес, который нужно активнее включать в рабочие и экспертные органы, если не на уровне ЕЭК, то хотя бы на федеральном.

Доля рынка у входящих в нашу ассоциацию предприятий в отечественном сегменте составляет более 50%. Все они работают в рамках программы импортозамещения и сегодня подошли к новой ступени — выходу на уровень импортоопережения. Однако для работы с опережением тоже нужны совместные действия и усилия регулятора, бизнеса и общественности.

Сегодня мы видим отсутствие мотивации у зарубежных производителей к локализации производства на территории РФ. Большинство крупных международных производителей ветпрепаратов не только никогда не размещали в России свои производственные мощности, но даже не имели простого контрактного производства. Возвращение на российский рынок производителей без локализации может стать серьезным ударом по отечественным компаниям, по сделанным ими инвестициям в развитие отрасли.

Условием для возврата западных производителей должна быть локализация их современных технологий на нашей территории с участием отечественного бизнеса, чтобы гарантировать стабильное долгосрочное сотрудничество и исключить риск повторения внезапного отказа от поставок в одностороннем порядке.

