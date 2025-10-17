Novo Nordisk заплатит 2,1 млрд долларов за права на препарат от редкого заболевания крови Johnson & Johnson выделит ортопедическое подразделение в отдельную компанию » Разработана программа подготовки по специальности «Клиническая фармакология» Минздрав России разработал типовую программу профессиональной подготовки по специальности «Клиническая фармакология». За 648 академических часов нужно будет освоить семь ключевых профессиональных компетенций. Минздрав России намерен утвердить типовую дополнительную программу профессиональной переподготовки специалистов с высшим медицинским образованием по специальности «Клиническая фармакология», проект приказа проходит общественное обсуждение до 30 октября. Форма обучения очная, с возможностью частичного использования электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Срок освоения программы — 648 академических часов. После обучения выпускник будет обладать семью ключевыми профессиональными компетенциями: консультирование врачей и пациентов по выбору и применению лекарств;

контроль безопасности лекарств и борьба с устойчивостью к антибиотикам;

анализ использования и стоимости лекарств;

организация снабжения больницы лекарствами;

работа по профилактике и здоровому образу жизни;

ведение документации и организация работы;

оказание неотложной медицинской помощи. В случае утверждения приказ вступает в силу с 1 марта 2026 года.

