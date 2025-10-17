Novo Nordisk заплатит 2,1 млрд долларов за права на препарат от редкого заболевания крови

Novo Nordisk заключила сделку на 2,1 млрд долл. с Omeros, получив права на zaltenibart — препарат от пароксизмальной ночной гемоглобинурии. Это вторая крупная инвестиция датского фармгиганта в октябре и часть стратегии нового гендиректора, взявшего курс на диверсификацию бизнеса за пределы лекарств для лечения ожирения и диабета.

Novo Nordisk приобрела права на экспериментальное лекарство от редких заболеваний крови и почек zaltenibart у американской Omeros Corporation. Общая сумма сделки может составить 2,1 млрд долл. Об этом говорится в пресс-релизе.

Omeros получит 340 млн долл. в виде аванса. Остальная сумма будет выплачиваться по мере продвижения исследований и прохождения регуляторных процедур. Также биотехнологическая компания сможет получать роялти с продаж разработки в случае ее выхода на рынок.

Zaltenibart рассматривается как средство для лечения пароксизмальной ночной гемоглобинурии (ПНГ) — редкого (им страдает ~0,001% населения мира) заболевания крови, при котором иммунная система ошибочно атакует и разрушает эритроциты и тромбоциты. Препарат, как утверждается, останавливает этот патологический каскад, блокируя MASP-3. Так называется белок, который участвует в активации альтернативного пути системы комплемента — механизма иммунной защиты, мгновенно срабатывающего при появлении в организме чужеродных клеток, не дожидаясь распознавания антителами (в отличие от классического пути).

Альтернативные средства от этой болезни — к примеру, «Солирис» (экулизумаб) и «Ултомирис» (равулизумаб), которые фармгигант AstraZeneca получил после поглощения Alexion в 2020 году за 39 млрд долл., — ингибируют компонент C5, выключая систему комплемента целиком. Zaltenibart действует иначе, оставляя нетронутыми классический и лектиновый пути, что теоретически предотвращает разрушение клеток крови и снижает риск инфекционных осложнений.

После закрытия сделки, ожидаемого в IV квартале, Novo Nordisk намерена начать III фазу клинических испытаний препарата. В планах также изучить его эффективность при других редких заболеваниях крови и почек.

Покупка прав на zaltenibart стала второй крупной сделкой Novo Nordisk за этот месяц после прихода нового гендиректора Майка Дустдара. В октябре датский производитель приобрел Akero Therapeutics за 5,2 млрд долл., добавив в портфель перспективную разработку для лечения жировой болезни печени.

