Закупать лекарства и медизделия для нацпроектов будут централизованно

Закупки лекарств и медизделий для нацпроектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья» будут централизованы через Федеральный центр Минздрава России. В список вошли 36 видов медтехники, препараты для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и лечения гепатита С.
Минздрав России намерен централизовать закупки лекарств и медтехники для двух национальных проектов — «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья».
Согласно документу Федеральному центру планирования и организации лекарственного обеспечения граждан (ФЦПиЛО)
- медицинские изделия, среди которых диагностическое, реанимационное и операционное оборудование (всего 36 позиций);
- лекарственные препараты для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений (перечень утвердит Минздрав РФ);
- противовирусные препараты для лечения гепатита С (перечень утвердит Минздрав РФ).