ФАС России согласовала цену на первый дженерик даклатасвира

ФАС России согласовала цену на первый отечественный дженерик «Даклатасвир-АЛВИЛС» (даклатасвир) против вируса гепатита С. Стоимость упаковки будет на 28,91% дешевле оригинального лекарства «Даклинза».

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на препарат «Даклатасвир-АЛВИЛС» (МНН даклатасвир) для применения в составе комплексной терапии гепатита С у взрослых пациентов, сообщили в пресс-службе антимонопольного органа.

ФАС России согласовала цену не препарат на уровне 17 061 руб. за 28 таблеток в дозировке 30 мг. Это на 28,91% ниже стоимости такой же упаковки референтного препарата (составляет 24 000 руб.). В службе также отметили, что стоимость дженерика на 21—52% ниже, чем в стране производства — Белоруссии.

Оригинальный препарат «Даклинза» произведен компанией Astrazeneca Pharmaceuticals. В 2019 году АО «Фармстандарт» и Bristol-Myers Squibb (BMS) подписали соглашения о передаче российской компании прав на производство, продажу и дистрибуцию препарата «Даклинза» на территории России и стран ЕАЭС.

«Даклатасвир-АЛВИЛС» произведен белорусско-голландским предприятием «Фармлэнд», держатель регудостоверения ООО «Алвис». Регистрационное удостоверение было выдано в июне 2025 года и будет действовать до июня 2030 года, согласно данным из ГРЛС.

Фото: пресс-служба ФАС