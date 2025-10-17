«Герофарм» не добился отмены решения Роспатента о сохранении за Sanofi исключительных прав на инсулин гларгин

Суд по интеллектуальным правам (СИП) отказался признать недействительным решение Роспатента от августа 2023 года по требованию «Герофарма». Тогда федеральная служба не удовлетворила запрос истца об аннулировании патента французской Sanofi на инсулин гларгин – действующее вещество препарата Туджео. В России исключительные права иностранной компании на средство действуют до 2031 года, однако отечественная компания пытается оспорить их с 2017 года, в частности, чтобы ввести в гражданский оборот свой РинГлар300.
Иск в СИП «Герофарм» подал в ноябре 2023 года. Как указано в материалах дела, еще в декабре 2021 года фармкомпания обратилась в Роспатент с возражением против выдачи патента № 2564104 «Композиции инсулинов длительного действия» французской Sanofi. В августе 2023 года регулятор отказал в удовлетворении требований. Аналогичное заявление было направлено в Роспатент еще в 2017 году, после отрицательного решения регулятора «Герофарм» обратился в суд, где после рассмотрения спора тремя инстанциями федеральную службу обязали рассмотреть обращение повторно. В конце 2022 года коллегия Роспатента вновь встала на сторону Sanofi.
Sanofi вывела на отечественный рынок инсулин гларгин в одной концентрации под ТН Лантус Солостар, однако после истечения патента на него в 2012 году компания зарегистрировала Туджео с тем же действующим веществом, но в более высокой концентрации. Последнее средство запатентовано в России до 2031 года.
В нынешнем решении СИП сообщается, что, по мнению «Герофарма», регулятор при рассмотрении жалобы допустил «существенные нарушения» правил рассмотрения и разрешения Роспатентом споров в административном порядке, так как ранее два из трех привлеченных к процессу эксперта «участвовали в рассмотрении возражения по схожим основаниям и уже принимали заключение об отказе в удовлетворении» поданной заявителем жалобы. Помимо этого, регулятор допустил нарушение принципа эстоппеля (запрет на противоречивое поведение), поскольку ранее Роспатент принял заявление Sanofi о терапевтической эквивалентности водной композиции инсулина гларгин с концентрацией во всем интервале 270–330 Ед/мл гларгина и выдал на этом основании патент по выделенной заявке. В нынешнем же споре регулятор, как подчеркнул истец, указал на неизвестность факта эквивалентности композиции 275 Ед/мл и 300 Ед/мл, «следуя прямо противоположной позиции патентообладателя».
В СИП также поступил отзыв на заявление от Генеральной прокуратуры РФ, которая поддержала требование «Герофарма» и пояснила, что решение Роспатента «позволяет патентообладателю извлекать выгоды из своего противоречивого поведения – незаконно сохранять патентную монополию на жизненно важное лекарственное средство».
Суд, тем не менее, требование «Герофарма» в октябре 2025 года удовлетворить отказался, посчитав действия Роспатента правомерными.
Свой аналог препарата Лантус Солостар российская компания зарегистрировала в 2019 году, а в 2021 году был впервые зарегистрирован РинГлар300 с повышенной концентрацией инсулина гларгин. Последнее средство стало дженериком препарата Туджео. Эти действия попыталась оспорить уже Sanofi: в апреле 2023 года оригинатор подал иск против «Герофарма» и Минздрава РФ. В нем компания потребовала принять обеспечительные меры в виде приостановления действия решений министерства о госрегистрации и назначении предельной отпускной цены РинГлар300 и в виде запрета «Герофарму» подавать заявки на заключение госконтрактов. Однако суд требования не удовлетворил.
По данным аналитической компании Headway, занимающейся мониторингом тендеров на поставку лекарств, инсулин гларгин занял 24-е место в рейтинге МНН с крупнейшими объемами госзакупок – за 2024 год на приобретение препаратов с действующим веществом было направлено 9,9 млрд рублей.
В конце 2024 года «Герофарм» также начал проводить клинические исследования оригинального инсулина сверхдлительного действия в сравнении с Туджео. Разрешение на проект было выдано регулятором в ноябре прошлого года. В работу компания планирует инвестировать 1 млрд рублей.
