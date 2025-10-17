Специалисты Россельхознадзора разработали вакцину для профилактики болезни Гамборо у цыплят

Всероссийский НИИ защиты животных (ВНИИЗЖ) разработал вакцину для профилактики инфекционной бурсальной болезни (болезни Гамборо). Препарат получил название «ВНИИЗЖ ИББ-Медиус», сообщает пресс-служба Россельхознадзора, в чьем ведении находится институт.

Препарат содержит аттенуированный (искусственно ослабленный) штамм вируса болезни Гамборо. Он формирует стойкий иммунитет, способен преодолевать высокий трансовариальный (материнский) иммунитет у цыплят и не оказывает отрицательного влияния на иммунную систему, включая бурсу — орган, отвечающий за формирование иммунитета у молодняка, рассказали в пресс-службе, отметив что «в настоящее время на отечественном рынке отсутствуют вакцины, созданные на основе данного штамма».

7 октября препарат прошел государственную регистрацию и теперь доступен широкому кругу потребителей, заявляют в Россельхознадзоре.

Болезнь Гамборо — высокозаразное вирусное заболевание, поражающее цыплят в возрасте от 2 до 15 недель. Вирус разрушает клетки в бурсе, что приводит к угнетению иммунной системы, делая птицу уязвимой к инфекциям. Основным методом контроля заболевания считается вакцинация.

Производство ветеринарных препаратов в России выходит на новый этап — рынок растет и при этом активно развивается сегмент отечественных лекарств, считает исполнительный директор Национальной ветеринарной ассоциации Тимур Чибиляев. О том ветеринария переходит от импортозамещения к импортоопережению, он рассказал GxP News.

gxpnews