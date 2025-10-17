Тысячи британцев подали в суд на Johnson & Johnson из-за детской присыпки

В Великобритании 3 тыс. человек обвиняют фармацевтический гигант Johnson & Johnson в продаже детской присыпки, загрязненной асбестом, что привело к заболеваниям раком, сообщает BBC.

В иске, поданном против компании и ее «дочки» Kenvue, утверждается, что еще в 1960-х годах J&J знала о содержании асбеста в своем тальке — этот природный минерал часто добывают в непосредственной близости от месторождений асбеста, что приводит к перекрестному загрязнению.

В судебных документах утверждается, что, несмотря на знание о прямой связи талька с раком, J&J не размещала предупреждения об этом на упаковке своей присыпки. Вместо этого компания развернула агрессивные маркетинговые кампании, представляя ее как символ чистоты и безопасности, отмечается в иске. J&J отрицает это обвинение, а также любые связанные с тем, что сознательно продавала детскую присыпку с асбестом. Компания утверждает, что присыпка «соответствует всем нормативным стандартам, не содержит асбеста и не вызывает рак».

Адвокаты истцов оценивают, что размер взысканного ущерба в Великобритании может составить сотни миллионов фунтов стерлингов, а сам иск — стать крупнейшим в истории страны делом об ответственности за качество продукции.

Иски в Великобритании последовали за аналогичными делами в США. Так около неделю назад суд Лос-Анджелеса признал Johnson & Johnson ответственной по иску четырехлетней давности и обязал выплатить семье Мэй Мур $966 млн. Женщина умерла в 2021 году от мезотелиомы, редкого и агрессивного вида рака, вызываемого асбестом. В ходе слушания судья отметил, что более безопасные альтернативы, такие как кукурузный крахмал, были доступны и известны компании, тем не менее J&J продолжала продавать порошок на основе талька в Штатах до 2020 года, а в Великобритании — еще три года после.

