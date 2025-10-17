В России растут продажи контрацептива, ставшего предметом массовых исков в США

В России растут продажи инъекционного препарата для контрацепции и лечения эндометриоза «Депо-Провера» американской фармацевтической компании Pfizer. За 8 месяцев 2025 года по сравнению с тем же периодом 2024-го продажи в рублях выросли на 10%, до 4,4 млн рублей, в упаковках — на 12%, до 33,3 тыс., следует из аналитики DSM Group.

Между тем в США препарат стал причиной массовых исков: истицы утверждают, что «Депо-Провера» вызвал у них доброкачественную опухоль мозга — менингиому. По мнению пострадавших, фармкомпания не предупредила ни их, ни врачей о повышенном риске развития внутричерепной менингиомы, если препарат, инъекции которого делают раз в квартал, применяется больше года.

Как писало в сентябре издание The Guardian, с мая количество исков, поданных против Pfizer, утроилось и превысило 1,3 тыс., а в будущем может достичь 5–10 тыс. Потенциальная сумма выплат оценивается в несколько миллиардов долларов.

Исследование, опубликованное в British Medical Journal весной прошлого года, показало, что длительное применение некоторых прогестагенных препаратов связано с повышенным риском развития внутричерепной менингиомы — опухоли, образующейся в тканях вокруг мозга. Медроксипрогестерона ацетат, продаваемый под торговой маркой «Депо-Провера» (Depo-Provera), увеличивает такую вероятность в 5,6 раза.

Менингиома — самый распространенный тип доброкачественных опухолей головного мозга. Они растут медленно и обычно не являются злокачественными, но могут вызывать потерю зрения или слуха, головные боли и судороги и часто требуют хирургического удаления. Операция сопряжена с рисками, такими как возможное повреждение структур мозга вблизи опухоли.

gxpnews