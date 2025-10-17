Виктория Преснякова: из аптек исчезают препараты дешевле 100 рублей

Средневзвешенная цена на лекарства в 2025 году выросла на 13–14%, при этом с рынка исчезают дешевые препараты стоимостью до 100 рублей. Об этом НСН рассказала исполняющий директор СРО «Ассоциация независимых аптек», глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.

«Цены на лекарства в этом году в среднем растут в рамках инфляции — примерно на 13–14%. Это показывает, что потребитель стал предпочитать более дорогие препараты, покупает большее количество: если раньше выбирали 10 таблеток в упаковке, то сейчас выгоднее купить 30 или 60. Кроме того, с рынка вымываются дешевые препараты, затраты на себестоимость которых превышают их цену. Препаратов стоимостью до 100 рублей становится меньше. Есть и препараты, которые с прошлого года подорожали на 20–30%, при этом цену поднимает не аптека, а производитель», — сказала Преснякова.

При этом сегодня на аптечных полках, по ее словам, 70% лекарственных препаратов отечественного производства. «Субстанции для лекарственных препаратов для всего мира поставляют Индия и Китай. Сейчас они выпускают и готовые лекарственные формы, но я бы не сказала, что рост этих стран в общем объеме лекарственного рынка очень существенный. Если посмотреть по количеству, то 70% лекарств в упаковках — это отечественные препараты, в деньгах это только 40%. Понятно, что российские лекарства дешевле, чем импортные», — сказала Преснякова.

Ранее замминистра здравоохранения Сергей Глаголев сообщил, что цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) в России растут ниже инфляции.

gxpnews