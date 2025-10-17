Аналитики отмечают всплеск слияний и поглощений на глобальном фармрынке

После вялого начала года Big Pharma снова вступила на путь слияний и поглощений. Всего лишь в течение месяца три фармацевтических гиганта — американский Pfizer, датский Novo Nordisk и швейцарский Roche — объявили о многомиллиардных сделках, нацеленных на быстрорастущий прибыльный рынок лечения метаболических заболеваний и заболеваний, связанных с ожирением, пишет The Globe & Mail.

Pfizer в сентябре сообщила о достижении окончательного соглашения о приобретении разработчика препаратов для лечения ожирения Metsera за $4,9 млрд. Эта сделка знаменует попытку Pfizer вернуться на прибыльный рынок после сворачивания разработки своего перорального препарата GLP-1 (глюкагоноподобного пептида-1) Danuglipron в начале года. Сделка добавит в портфель Pfizer четыре программы по инкретинам и амилинам, находящиеся на клинической стадии исследования. Портфель также включает ведущего кандидата Metsera — инъекционный MET-097i.

В том же месяце Roche объявила о покупке за $3,5 млрд биотехнологической компании 89bio с целью расширения портфеля препаратов для лечения сердечно-сосудистых, почечных и метаболических заболеваний. Если сделка состоится, Roche получит права на ключевой кандидат 89bio — пегозафермин (рекомбинантный аналог фактора роста фибробластов 21 — FGF21). Он разрабатывается в рамках программы лечения неалкогольного стеатогепатита — жировой болезни печени, связанной с ожирением и диабетом.

Novo Nordisk в начале октября отчиталась о покупке Akero Therapeutics за $4,7 млрд и $500 млн в виде неторгуемого условного платежа, привязанного к одобрению Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) эфруксифермина. Это аналог FGF21, который находится в III фазе клинических испытаний. Сделка заключена всего через пару месяцев после того, как бестселлер Novo, «Вегови», получил разрешение FDA на применение в лечении стеатогепатита. Novo, уже являясь одним из двух лидеров на рынке препаратов от ожирения, теперь расширяет присутствие в смежных областях, таких как жировая дистрофия печени.

«Эти сделки свидетельствуют о том, что крупные фармацевтические компании стремятся к выборочным инновационным биотехнологическим приобретениям, а не к масштабной консолидации. Еще одной заметной тенденцией является смещение терапевтического фокуса — с онкологии в сторону метаболических и кардиометаболических заболеваний, где долгосрочный потенциал роста теперь представляется более значительным», — отмечает издание.

В то же время политическая ситуация меняет приоритеты отрасли. Недавние соглашения о ценообразовании на лекарства между администрацией Трампа, AstraZeneca и Pfizer ознаменовали поворотный момент политики США в области здравоохранения. Фармацевтические гиганты получают ценовые льготы и освобождение от пошлин в обмен на обязательство перенаправлять капитал на расширение производства и НИОКР в Соединенных Штатах.

«Поскольку компании выделяют больше средств на развитие внутренней инфраструктуры и производственных мощностей, у них, вероятно, будет меньше средств для крупномасштабных приобретений. Следовательно, активность слияний и поглощений вряд ли значительно возрастет в 2026 году. Для управления затратами и снижения рисков игроки могут чаще отдавать предпочтение соглашениям о сотрудничестве и лицензировании, а не прямым поглощениям», — резюмирует The Globe & Mail.

