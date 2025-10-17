«ПСК Фарма» разрабатывает восемь препаратов от астмы и ХОБЛ

Компания «ПСК Фарма», крупнейший резидент фармацевтического кластера особой экономзоны «Дубна», разрабатывает восемь препаратов для лечения астмы и хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Всего в портфеле компании 25 пульмонологических препаратов, пять из них воспроизведены в России впервые. Кроме того, по данным пресс-службы, «на разной стадии разработки находится еще восемь препаратов для терапии хронических бронхолегочных заболеваний».

В этом году «ПСК Фарма» удвоила мощность производства капсул с порошком для ингаляций и выпустила первый отечественный двойной бронхолитик в комбинации гликопиррония бромида с индакатеролом. На сегодняшний день двойные бронхолитики — самая востребованная группа препаратов для лечения ХОБЛ и основа терапии этого заболевания.

Как сообщалось ранее, в медико-фармацевтический кластер экономзоны «Дубна» входит 45 компаний. Они уже инвестировали в свои проекты больше 32 млрд рублей. Резиденты кластера будут выпускать в том числе гемостатические средства, противоопухолевые препараты, лекарства для стабилизации артериального давления и бета-лактамные антибиотики.

Около месяца назад «дочка» фармацевтического производителя «Фармасинтез» компания «Джинатэк» запустила на своем заводе в Иркутске производство бронхолитиков стоимостью 1 млрд рублей. Линейка будет включать примерно 25 препаратов, что должно позволить компании в 2026–2027 годах занять около четверти данного сегмента рынка.

gxpnews