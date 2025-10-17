Дженерик «Даклавизара» будет почти на треть дешевле референтного препарата

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) объявила цену на дженерик препарата против вируса гепатита С «Даклавизар» (МНН даклатасвир) российской компании «Фармстандарт». Об этом говорится в телеграм-канале ФАС.

Согласованная цена на препарат «Даклатасвир-Алвилс» от «Алвилс» на 29% ниже референтного и на 21–52% ниже цен на дженерик в стране производства — Республике Беларусь. «Цена за 28 таблеток в дозировке 30 мг препарата „Даклатасвир-Алвилс” согласована на уровне 17 тыс. рублей, при этом стоимость такой же упаковки референтного препарата составляет 24 тыс. рублей», — говорится в сообщении службы.

Как полагают в ФАС, согласованная цена на дженерик «повысит доступность и расширит выбор таких препаратов для граждан после окончания действия патента на оригинал».

gxpnews