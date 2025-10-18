Суд выдал «Герофарму» принудительную лицензию на инсулин компании Sanofi

«Герофарм» получил принудительную лицензию на использование патента Sanofi на инсулин-гларгин в концентрации 300 Ед/мл. Эта лицензия необходима российской компании для того, чтобы использовать собственный патент, который признан судом зависимым от патента иностранной фирмы.

Арбитражный суд 29 сентября 2025 года вынес решение об предоставлении компании «Герофарм» простой (неисключительной) лицензии на патент №2564104 компании Sanofi. Это следует из решения суда по другому иску «Герофарма», где компания пыталась оспорить решение Роспатента о выдаче патента на инсулин гларгин в концентрации 300 Ед/мл. Sanofi выпускает препарат под торговым наименованием «Туджео СолоСтар».

Что известно о принудительной лицензии

«Герофарм» подал заявление о выдаче принудительной лицензии использования патента на инсулин гларгин в концентрации 300 Ед/мл в апреле 2024 года. Материалы это дела практически полностью закрыты. Из тех, что открыты можно узнать, что российская компания имеет собственный патент, который она считает зависимым от патента Sanofi. Чтобы использовать свой патент, компания обратилась в суд за принудительной лицензией. «Герофарм» планирует использовать изобретение только на территории России, размер лицензионных платежей, который «Герофарм» предлагала – 3% от продаж своего препарата. Лицензию производитель просил на срок действия патента иностранной компании, то есть до мая 2031 года.

Выдача принудительной лицензии на зависимый патент возможна согласно п.2 ст.1362 «Принудительная лицензия на изобретение, полезную модель или промышленный образец» ГК РФ. Эта норма предусматривает выдачу лицензии на зависимый патент в случае, если новое изобретение «представляет собой важное техническое достижение и имеет существенные экономические преимущества перед изобретением или полезной моделью обладателя первого патента».

Согласно Картотеке арбитражных дел, суд первой инстанции удовлетворил иск «Герофарма» о выдаче принудительной лицензии 29 сентября 2025 года. Об условиях выдачи ничего не известно, также пока нет данных об обжаловании решения.

Также о выдаче принудительной лицензии говорится в решении по другому делу.

Что решил суд по патенту Sanofi

«Герофарм» несколько лет пытается оспорить патент на инсулин гларгин в концентрации 300 Ед/мл. В 2023 году Роспатент отказал «Герофарму» в возражении на выдачу патента № 2564104 Sanofi на изобретение «Композиция инсулинов длительного действия». Российский производитель не согласился с таким решением и обратился в суд.

По мнению «Герофарм», при рассмотрении возражения были нарушены требования Правил рассмотрения и разрешения Роспатентом споров в административном порядке*. А именно, возражение рассматривала коллегия из трех экспертов, двое из которых ранее участвовали в рассмотрении возражения по схожим основаниям. Кроме того, эти эксперты уже принимали заключение об отказе в удовлетворении поданного «Герофармом» возражения. Это нарушает установленный порядок рассмотрения возражения, так как «запрещено формирование позиции по возражению до удаления в совещательную комнату».

Также «Герофарм» посчитал, что изобретение не соответствует условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень». По мнению заявителя, о концентрации 300 Ед/мл было известно из более ранней публикации.

Роспатент с этим не согласен. По мнению ведомства, «в публикации не раскрыто решение, характеризующее содержание инсулина гларгина в фармацевтической композиции в концентрации 300 Ед/мл, а также не раскрыты фармацевтические композиции, содержащие какие-либо инсулины, в частности, инсулин гларгин для лечения диабета I типа и II типа».

Как отметил эксперт в заключении судебной патентнотехнической экспертизы, в публикации идет речь об экспериментальных данных о возможности аэрозольной доставки инсулина гларгина в легкие крысам. Эксперт также указал, что в источнике нет данных «об очевидности обеспечения фармацевтической композицией, содержащей инсулин гларгин в концентрации 300 Ед/мл при лечении сахарного диабета более плавного профиля биодоступности (воздействия) и биоэффективности (активности), а также большей продолжительности действия по сравнению с фармацевтической композицией, содержащей инсулин гларгин в концентрации 100 Ед/мл, при одной той же вводимой дозе».

Ход этого дела приостанавливался из-за того, что, по мнению «Герофарма», необходимо было дождаться решения суда о принудительной лицензии, затем компания просила отложить заседание до того момента, когда решение вступит в силу. В решении суда указывается, что «в судебном заседании 30.09.2025 представители общества «Герофарм» просили отложить судебное разбирательство по настоящему делу до вступления в законную силу решения по делу № А41-28889/2024, в рамках которого оглашена резолютивная часть об удовлетворении исковых требований общества «Герофарм», связанных с предоставлением принудительной простой (неисключительной) лицензии на использование на территории Российской Федерации изобретения по спорному патенту РФ № 2564104». Суд отказал в удовлетворении этого ходатайства и в удовлетворении иска «Герофарма», посчитав, что Роспатент правомерно отказал российской компании в возражении на патент Sanofi. Решение пока не вступило в законную силу.

*Правила рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденные приказом Миобрнауки РФ и Минэкономразвития РФ № 644/261 от 30.04.2020.

