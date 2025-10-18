Вызовы и перспективы рынка БАД стали темой первого бизнес-завтрака сезона «Платиновой унции»

Российский рынок биологически активных добавок на историческом переломе. Эпоха хаотичного развития завершается, уступая место эре прозрачности, безопасности и интеграции в медицинскую практику. Новые реалии обсуждали эксперты на бизнес-завтраке. Дискуссионная встреча участников рынка БАД и аналитиков открыла деловую программу 26-го сезона премии «Платиновая унция» и объединила более 250 онлайн-участников.

Три кита новой реальности

Ключевой тезис мероприятия сформулировал директор Института развития общественного здравоохранения, председатель организационного комитета конкурса «Платиновая унция» Юрий Крестинский: «Эпоха стихийного развития рынка БАД завершается. Определяющими становятся три системных фактора: прозрачность, безопасность и интеграция в медицинскую практику». Именно они легли в основу регуляторных новаций, формирующих новую реальность.

Эффект от ужесточения контроля ощутим. Юрий Крестинский отметил, что маркировка становится инструментом защиты добросовестной конкуренции. По данным Роспотребнадзора, на которые сослался эксперт, после внедрения поштучного учета нелегальный оборот БАД сократился практически втрое.

Важным шагом в борьбе с недобросовестными продавцами станет инициатива Роспотребнадзора по блокировке интернет-ресурсов, нарушающих законодательство в сфере оборота БАД. Как ранее сообщал «ФВ» , соответствующий проект приказа проходит публичное обсуждение до 21 октября и, в случае принятия, будет действовать до 1 марта 2032 года.

Комментируя эту меру, исполнительный директор Союза производителей БАД Александр Жестков подчеркнул ее системный характер. Документом предлагается запрещать сайты, содержащие информацию: с предложениями о торговле БАД, не прошедших государственную регистрацию; о содержании в составе БАД запрещенных веществ в соответствии с законодательством России или нормируемых веществ в количествах, не соответствующих установленным в соответствии с законодательством России значениям; с предложениями о торговле БАД под видом пищевых добавок.

Динамичный рынок: цифры и тренды

Рынок демонстрирует уверенный рост в денежном выражении. По данным IQVIA, озвученным директором по продажам в России и СНГ Светланой Никулиной, рынок БАД вырос на 15%. Ключевыми драйверами стали инфляция (10,8%), переход потребителей на более дорогие товары и увеличенные упаковки, а также запуск новых продуктов.

Более детальную статистику продаж БАД в аптеках привела заместитель генерального директора AlphaRM Татьяна Ковальчук: «По итогам 8 месяцев 2025 года продажи БАД через аптеки выросли на 15%, достигнув 119,3 млрд рублей». При этом рост обеспечивали в основном федеральные сети (+26%), тогда как локальные и региональные сети показали падение на 7%. Среди продуктовых категорий лидером роста стали БАД с глюкозамином (+44%), а абсолютным лидером по доле рынка остаются пробиотики (+11,7%).

Проблемные маркетплейсы

Парадокс рынка в том, что потребление БАД растет, а уровень доверия остается неоднозначным. Директор департамента маркетинга и продвижения «Мьюз Медиа» Светлана Жигульская отметила: «За 5 лет доля россиян, принимающих БАД, увеличилась более чем в 2,5 раза — с 23% в 2020 до 63% в 2025 году. При этом 27% потребителей говорят о недоверии». Особую озабоченность эксперта вызывают маркетплейсы, где покупатели зачастую ошибочно воспринимают сам факт наличия товара как гарантию его легальности и безопасности.

«Необходимо усиление госрегулирования», — уверена эксперт. Она назвала важные с ее точки зрения шаги: исключить дублирование СГР (сейчас возможно регистрировать несколько раз один и тот же продукт); усилить контроль за маркетплейсами; продолжать развивать систему маркировки.

Директор по маркетингу компании «ВТФ» Валентина Пройдакова констатировала: рынок БАД привлекателен для многих игроков простотой входа — отсутствием лицензирования и строгих ГОСТ. Ссылаясь на данные DSM Group, она добавила, что сегодня на рынке в общей сложности представлено свыше 1900 продавцов и более 31 000 SKU.