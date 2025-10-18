Трамп пообещал сделать «Оземпик» дешевле на 85% и заключил сделку по снижению цен с Merck

Дональд Трамп пообещал сделать «Оземпик» дешевле на 85% — цена месячного курса снизится с 1000 до 150 долл. — и заключил сделку с немецкой Merck KGaA по снижению стоимости препаратов для ЭКО более чем на 70%.

Президент США Дональд Трамп заявил о планах резко снизить цены на препараты для снижения веса, в особенности «Оземпик» (семаглутид) производства Novo Nordisk. Об этом сообщает агентство Reuters.

Американский лидер пообещал уменьшить стоимость месячного курса на 85% — с текущих 1000 до 150 долл. По его словам, удешевление произойдет «довольно скоро».

Администратор центров услуг Medicare и Medicaid — программ государственного медицинского страхования в США — Мехмет Оз уточнил, что переговоры по агонистам глюкагоноподобного пептида-1, к которым относится «Oземпик», еще продолжаются. Это подтвердил и представитель корпорации.

Новость вызвала падение акций Novo Nordisk на 6%, пишет Bloomberg. Просели на 4% и котировки американской Eli Lilly, которая выпускает лекарства от диабета и ожирения Mounjaro и Zepbound (тирзепатид), конкурирующие с продукцией датского фармгиганта.

Сделка по препаратам для ЭКО

Объявление сделано в ходе церемонии подписания соглашения между Белым домом и EMD Serono — подразделением немецкой Merck KGaA, следует из пресс-релиза. Договоренности предусматривают снижение цен на три препарата фармкомпании для экстракорпорального оплодотворения (ЭКО): «Гонал-Ф» (фоллитропин альфа), «Овитрель» (хориогонадотропин альфа) и «Цетротид» (цетрореликс).

С января 2026 года они будут продаваться с 70%-ной скидкой на государственном сайте TrumpRx.gov, призванном устранить посредников и обеспечить прямой доступ к льготным ценам на лекарства. При покупке сразу трех уценка составит 84%.

Дополнительно EMD Serono обязана инвестировать строительство заводов и проведение исследований в США. Точная сумма не названа. Взамен компанию освободят от уплаты пошлин на импорт фармпродукции.

По оценкам администрации президента, полный цикл ЭКО в Америке может стоить от 12 тыс. до 25 тыс. долл. Многие пары оплачивают процедуру из собственного кармана.

Ранее Дональд Трамп заключил аналогичные соглашения с Pfizer (конец сентября) и AstraZeneca (начало октября). Обе компании согласились снизить цены на свою продукцию по Medicaid (страховке для малоимущих американцев) до уровня других развитых стран. Фармконцерны получили возможность не платить таможенные сборы в течение трех лет.

Pfizer предложит скидки от 40 до 85% на препараты, используемые для оказания первой медицинской помощи, и брендовые лекарства через TrumpRx.gov. Также фармгигант вложит 70 млрд долл. в американскую экономику.

Планируемые инвестиции AstraZeneca немного скромнее — 50 млрд долл. Лекарства британско-шведской корпорации можно будет приобрести с уценкой до 80% через правительственную платформу.

Стал дешевле противовирусный препарат Roche

Genentech — дочерняя структура швейцарской Roche — анонсировала начало прямых продаж «Ксофлюзы» (балоксавир марбоксил) для американских потребителей. При оплате наличными противогриппозное средство обойдется в 50 долл. — на 70% ниже, чем в прейскуранте. Оно будет доступно для покупки в аптеках трех сетей с доставкой на дом в тот же день.

Контекст

Борьба с дороговизной лекарств стала одним из приоритетных направлений политики Дональда Трампа во второй президентский срок. В июле он направил письма 17 крупнейшим фармпроизводителям страны, призвав уравнять стоимость препаратов в США с другими развитыми государствами.

В сентябре глава государства объявил о введении 100%-ных пошлин на ввоз медикаментов из-за рубежа. Но затем отложил реализацию инициативы, предоставив фармбизнесу возможность договориться с правительством.

Белый дом утверждает, что американцы платят за брендовые лекарства более чем в три раза больше, чем жители других стран ОЭСР. Американский рынок приносит мировой фарминдустрии около 75% прибыли, хотя в Штатах проживает менее 5% населения планеты.

