Roche купила права на китайский противоопухолевый препарат за 1,5 млрд долларов

Roche и Hansoh Pharma заключили соглашение на 1,45 млрд долл. по препарату для лечения колоректального рака и других солидных опухолей.

Китайская биотехнологическая компания Hansoh Pharma продала швейцарской Roche права на экспериментальный препарат от рака HS-20110.​ Сумма сделки может составить 1,45 млрд долл., следует из пресс-релиза.

Соглашение подписали дочерние структуры фармпроизводителей: F. Hoffmann-La Roche (принадлежит Roche), Shanghai Hansoh Biomedical и Changzhou Hansoh Pharmaceutical (Hansoh Pharma).

Hansoh получит первоначальный платеж в размере 80 млн долл. Остальная сумма будет перечислена в случае успешного завершения исследований и выхода лекарства на рынок. Также предусмотрены роялти от будущих продаж.​

О HS-20110

Разработка проходит I фазу клинических испытаний (КИ) в Китае и США. Ее эффективность оценивается в лечении колоректального рака и других солидных опухолей. Это потенциально первый конъюгат антитело-лекарственное средство (ADC), нацеленный на CDH17 (маркер раковых клеток).

Стратегии компаний

Roche активно диверсифицирует портфель. В сентябре этого года концерн приобрел стартап 89bio за 3,5 млрд долл., создавший перспективный препарат от жировой болезни печени, известной как MASH. В марте состоялась сделка с Zealand Pharma на 5,3 млрд долл. по лекарству для снижения массы тела.

Ранее Hansoh Pharma вступила в партнерство с тремя другими международными фармгигантами. В июне этого года крупнейший производитель психотропных препаратов в КНР заключил соглашение на 2 млрд долл. с Regeneron, которой достались права на инъекционное средство, имитирующее действие сразу двух гормонов кишечника (глюкагоноподобного пептида-1 и глюкозозависимого инсулинотропного полипептида) и помогающее сбросить вес. В декабре прошлого года права на таблетки для похудения, разработанные Hansoh, купила MSD (Merck&Co. – в США и Канаде) за ту же сумму. В 2023 году китайский производитель продал британской GSK права на два ADC для лечения солидных опухолей за 1,7 млрд долл.

Фото: roche.com