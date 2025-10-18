Первостольники отметили существенные изменения в кадровом составе аптек за последние десять лет

Среди первостольников и менеджеров по закупкам снизилась доля сотрудников с высшим образованием, показал опрос. Их заменили специалисты со среднеспециальным образованием. Сократилась и доля молодого контингента работников, что связано с переездом молодежи в крупные города и общим старением населения.

Опрос сотрудников аптек о таких ключевых показателях, как средний чек, клиентопоток, прибыльность и портрет персонала, представлен в исследовании PharmaQ Health Index. Об этом на очередном заседании РАФМ рассказала директор по работе с клиентами и руководитель проектов компании «Ипсос Комкон» Наталья Романцева. В опросе приняли участие 1506 представителей аптек, включая первостольников и менеджеров по закупкам из 27 городов России. Исследование отражает ретроспективную динамику развития аптечного рынка глазами сотрудников с весны 2015 по весну 2025 года.

Изменения в портрете сотрудника аптеки

Исследование показало значительные изменения в кадровом составе аптек. Среди них – снижение доли работников с высшим образованием и одновременный рост числа сотрудников со среднеспециальным образованием. При этом в аптечных организациях увеличивается количество точек с небольшим штатом сотрудников (от одного до пяти человек), что отмечают 80% респондентов.

Возрастной состав сотрудников меняется: доля молодых работников младше 20 лет сократилась с 30% весной 2015 года до 20% на текущий момент. Причины — демографическое старение и миграция молодежи из регионов в крупные города.

В городах-миллионниках наблюдается очевидный отток молодых специалистов в более крупные центры. В городах второй страты (с населением 500 тысяч — 1 миллион) молодежь представлена более равномерно, а также фиксируется рост числа работников в возрасте 29–44 лет. В третьей страте (города с населением менее 500 тысяч) ситуация схожа с миллионниками — количество молодых сокращается, что, по мнению экспертов, связано и с демографическим кризисом, и с миграционными процессами.

Стаж сотрудников аптек также меняется: сокращается доля новичков с опытом работы до шести лет, при этом растет число специалистов с опытом 16–25 лет.

Рост среднего чека и снижение клиентопотока

Средний чек в розничных аптеках, по мнению сотрудников аптек, в настоящее время составляет 742 рубля. Для сравнения: весной 2015 года этот показатель был почти в два раза меньше – 392 рубля. В аптеках крупных городов с населением свыше миллиона и с клиентопотоком более 450 человек в день средний чек выше, чем в меньших городах с населением от 100 тысяч. Весной 2025 года был зафиксирован всплеск — в аптеках с высоким клиентопотоком средний чек достиг 1177 рублей. При этом исследователи фиксируют снижение клиентопотока.

«На фоне роста аптечных точек отмечаем, что становится все больше аптек, где покупателей за день проходит меньше. Мы видим, что почти в два раза – с 38% до 69% выросла доля аптек, у которых клиентопоток менее 150 человек в день», – сказала Наталья Романцева.

Более половины респондентов (более 50%) оценивают объемы своих продаж как средние по рынку, уменьшилась доля аптек с небольшим ассортиментом (менее 2000 единиц товаров).

Анализ финансовых показателей выявляет значительный рост прибыльности аптек с весны 2022 года. В сетевых аптеках половина опрошенных отметила рост прибыли, тогда как в несетевых доля таких респондентов составила всего 28%.

Наиболее активно отмечают высокую прибыльность в Рязани, Самаре, Томске. В Казани, Перми и Омске, напротив, фиксируется снижение прибыли.

Сотрудников аптек просили оценить, к какому сегменту относится аптека. В сегментации аптечных сетей по ценовому уровню заметно сократилась доля низкоценовых аптек-дискаунтеров, что может быть связано с ростом сложности ведения бизнеса в этом сегменте и развитием онлайн-торговли. Одновременно увеличивается доля аптек среднего ценового сегмента.

Больше всего низкоценовых аптек отмечают в Томске, Санкт-Петербурге, Самаре, Воронеже. Что касается высокоценового сегмента, то в регионах, где более 15% респондентов относят свою аптеку к этому классу, лидируют Санкт-Петербург, Красноярск, Ярославль, Тольятти, Екатеринбург и Уфа.

Фармспециалисты отмечают повышение уровня доверия и репутации аптеки в глазах покупателей начиная с весны 2020 года. Чаще об этом говорят в городах с населением от 500 тысяч до 1 миллиона человек, например, в Липецке, Саратове, Уфе и Волгограде. Реже – в Ярославле, Воронеже и Томске.

Также фармацевты обращают внимание на приверженность покупателей конкретным аптекам: в небольших городах соотношение постоянных и случайных посетителей выше всего и составляет 70 и 30% соответственно.

Фото: 123rf.com