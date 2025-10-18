«Фармленд» закрыл сделку по покупке московской сети «Юнифарма»

Московская сеть аптек «Юнифарма» перешла в собственность «Фармленда». В прошлом году ее владельцы продали «Фармленду» другой актив в московском регионе — сеть «Росаптека». Тогда компания говорила о желании сосредоточиться на премиальном сегменте, открывая новые аптеки «Юнифармы», но сейчас решила принять хорошее предложение о продаже.

Собственником сети «Юнифарма» с 16 октября стало АО «Фармленд», сказано в официальном письме компании, разосланном партнерам.

«Все договоры продолжают свое действие. Обязательства ООО «Юнифарма» исполняются в полном объеме, операционная деятельность, поставки, взаиморасчеты, маркетинговые проекты и другие процессы продолжаются в текущем режиме», — отмечено в письме, подписанном генеральным директором компании Альбертом Хайватовым.

В беседе с корреспондентом «ФВ» он подтвердил сделку.

«Акционеры продали сеть, потому что получили достойную оценку и предложение. «Фармленд» — наш многолетний партнер в этом направлении, мы очень рады, что именно эта команда, которую мы уже знаем по прошлой сделке, выступила покупателем», — добавил коммерческий директор «Юнифармы» Константин Тиунов (покинул компанию после заключения сделки).

По его словам, менеджмент сети будет частично сохранен и объединен в единой компании московского офиса «Фармленда». Новым генеральным директором компании назначена Виктория Литвинова.

Сеть пока продолжит работу под прежним брендом.

«Окно возможностей для точечного укрепления позиций на региональных рынках открыто не только для федеральных сетей, но и для их крупных конкурентов в регионах. Благоприятные для покупателей условия на рынке способствуют тому, что крупные региональные аптечные сети смогут бороться и за более крупные цели ввиду ограниченной конкуренции со стороны федералов. Сейчас мы видим, что масштабную и последовательную экспансию через M&A среди федеральных сетей в регионах ведет только «Ригла». Успех в конечном итоге будет зависеть в умении быстро и качественно интегрировать вновь приобретенные активы», — поделился с «ФВ» глава AlphaRM Николай Демидов.

«ФВ» направил запрос в «Фармленд» о дальнейших планах по работе аптек.

По данным AlphaRM, сеть «Фармленд» на август 2025 года объединяет 2629 точек, из них 119 расположены в Москве и 50 — в Московской области. Общий объем продаж за 8 месяцев 2025 года составил 62,49 млрд руб. Среднемесячная выручка на точку в сети составила почти 2,9 млн руб., а в московских аптеках — более 4 млн руб.

Сеть «Юнифарма» в августе 2025 года объединяла 17 аптек в Москве с объемом продаж 380 млн руб. Среднемесячная выручка на точку составила почти 3 млн руб.

В сентябре прошлого года акционеры «Юнифармы» продали «Фармленду» другой свой актив — сеть «Росаптека» (18 точек). Тогда Альберт Хайватов рассказывал «ФВ», что компания намерена инвестировать в развитие премиального сегмента — аптек «Юнифармы».

«Ключевой приоритет на ближайшие годы — это развитие премиальных аптек в России «Юнифармы». Наша команда уверенно себя чувствует в московском регионе, нас поддерживают сильные партнеры: арендодатели премиальной и бизнес-класса недвижимости, производители и дистрибьюторы, наш холдинг «Юнидент», частью которого мы являемся», — отметил руководитель компании.

Фото: Ринат Васбеев