Выручка от «Стелары» у J&J рухнула на 41% в III квартале

J&J отчиталась о росте выручки на 6,8% год к году в III квартале 2025 года, до 24 млрд долл. Среди самых доходных препаратов — «Дарзалекс», «Стелара» и «Тремфея».

Выручка Johnson & Johnson выросла на 6,8% год к году в III квартале, до 24 млрд долл. Компания опубликовала финансовый отчет.

Чистая прибыль составила 5,2 млрд долл. — на 91,2% больше по сравнению с годом ранее.

Фармацевтический сегмент увеличил продажи на 6,8%, до 15,6 млрд долл. У противораковых препаратов наибольшие показатели, подскочившие почти на 20% в квартале.

Самый резкий взлет выручки за прошедшие три месяца показала инновационная CAR-T-терапия Carvykti (+84%). Наибольшее падение пережила «Стелара» (-41,3%) из-за выхода на американский рынок биоаналогов. «Дарзалекс» остается самым доходным активом компании (3,7 млрд долл.)

Производитель также повысил годовой прогноз продаж с 93,4 млрд до 93,7 млрд долл. — рост 5,7% против 2024 года на фоне сильных показателей обоих ключевых направлений.

В течение квартала J&J смогла вывести на рынок США систему доставки химиотерапевтического препарата гемцитабина в мочевой пузырь Inlexzo. Это первая альтернатива для пациентов с этим новообразованием, многим из которых приходится удалять мочевой пузырь. Также в сентябре Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило использование подкожной формы «Тремфеи» для лечения язвенного колита у детей.

В октябре концерн сообщил, что выделит ортопедическое подразделение в отдельную компанию до 2027 года. Она будет называться DePuy Synthes.

ТОР10 наиболее доходных препаратов J&J в III квартале

Торговое наименование МНН Показания Выручка за III квартал Динамика Причины изменений «Дарзалекс» Даратумумаб Множественная миелома 3,7 млрд долл. +22% Октябрьское одобрение в ЕС для лечения тлеющей миеломы — первая терапия для этого показания «Стелара» Устекинумаб Псориаз, болезнь Крона, язвенный колит 1,6 млрд долл. -41% Потеря патента в США (январь), выход биоаналогов «Тремфея» Гуселькумаб Псориаз, псориатический артрит, язвенный колит 1,4 млрд долл. +41% FDA одобрило подкожную форму для язвенного колита в августе, а спустя месяц ее разрешено применять для детей «Эрлеада» Апалутамид Рак простаты 0,9 млрд долл. +18% Расширение географии «Инвега» Палиперидон Шизофрения 0,9 млрд долл. -11% Конкуренция с атипичными антипсихотиками нового поколения и дженериками «Имбрувика» Ибрутиниб Хронический лимфоцитарный лейкоз, лимфома из клеток мантии 0,7 млрд долл. -8% ЕС одобрил (сентябрь 2025) для нелеченной лимфомы из клеток мантии — 1-я таргетная терапия; конкуренция с BTK-ингибиторами 2-го поколения «Симпони» Голимумаб Ревматоидный артрит, анкилозирующий спондилит 0,7 млрд долл. +33% Рост продаж за пределами США (+73%) «Опсамит» Мацитентан Легочная гипертензия 0,6 млрд долл. -1% Без изменений Carvykti Цилтакабтаген аутолеуцел Множественная миелома (CAR-T) 0,5 млрд долл. +84% Увеличен выпуск, но в октябре FDA обновило маркировку (октябрь) с предупреждением о побочном эффекте Uptravi Селексипаг Легочная гипертензия 0,5 млрд долл. +6% Расширение географии

Источник: финансовый отчет J&J

Фото: jnj.com