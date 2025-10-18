Выручка от «Стелары» у J&J рухнула на 41% в III квартале

J&J отчиталась о росте выручки на 6,8% год к году в III квартале 2025 года, до 24 млрд долл. Среди самых доходных препаратов — «Дарзалекс», «Стелара» и «Тремфея».
Выручка Johnson & Johnson выросла на 6,8% год к году в III квартале, до 24 млрд долл. Компания опубликовала финансовый отчет.
Чистая прибыль составила 5,2 млрд долл. — на 91,2% больше по сравнению с годом ранее.
Фармацевтический сегмент увеличил продажи на 6,8%, до 15,6 млрд долл. У противораковых препаратов наибольшие показатели, подскочившие почти на 20% в квартале.
Самый резкий взлет выручки за прошедшие три месяца показала инновационная CAR-T-терапия Carvykti (+84%). Наибольшее падение пережила «Стелара» (-41,3%) из-за выхода на американский рынок биоаналогов. «Дарзалекс» остается самым доходным активом компании (3,7 млрд долл.)
Производитель также повысил годовой прогноз продаж с 93,4 млрд до 93,7 млрд долл. — рост 5,7% против 2024 года на фоне сильных показателей обоих ключевых направлений.
В течение квартала J&J смогла вывести на рынок США систему доставки химиотерапевтического препарата гемцитабина в мочевой пузырь Inlexzo. Это первая альтернатива для пациентов с этим новообразованием, многим из которых приходится удалять мочевой пузырь. Также в сентябре Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило использование подкожной формы «Тремфеи» для лечения язвенного колита у детей.
В октябре концерн сообщил, что выделит ортопедическое подразделение в отдельную компанию до 2027 года. Она будет называться DePuy Synthes.
ТОР10 наиболее доходных препаратов J&J в III квартале
|Торговое наименование
|МНН
|Показания
|Выручка за III квартал
|Динамика
|Причины изменений
|«Дарзалекс»
|Даратумумаб
|Множественная миелома
|3,7 млрд долл.
|+22%
|Октябрьское одобрение в ЕС для лечения тлеющей миеломы — первая терапия для этого показания
|«Стелара»
|Устекинумаб
|Псориаз, болезнь Крона, язвенный колит
|1,6 млрд долл.
|-41%
|Потеря патента в США (январь), выход биоаналогов
|«Тремфея»
|Гуселькумаб
|Псориаз, псориатический артрит, язвенный колит
|1,4 млрд долл.
|+41%
|FDA одобрило подкожную форму для язвенного колита в августе, а спустя месяц ее разрешено применять для детей
|«Эрлеада»
|Апалутамид
|Рак простаты
|0,9 млрд долл.
|+18%
|Расширение географии
|«Инвега»
|Палиперидон
|Шизофрения
|0,9 млрд долл.
|-11%
|Конкуренция с атипичными антипсихотиками нового поколения и дженериками
|«Имбрувика»
|Ибрутиниб
|Хронический лимфоцитарный лейкоз, лимфома из клеток мантии
|0,7 млрд долл.
|-8%
|ЕС одобрил (сентябрь 2025) для нелеченной лимфомы из клеток мантии — 1-я таргетная терапия; конкуренция с BTK-ингибиторами 2-го поколения
|«Симпони»
|Голимумаб
|Ревматоидный артрит, анкилозирующий спондилит
|0,7 млрд долл.
|+33%
|Рост продаж за пределами США (+73%)
|«Опсамит»
|Мацитентан
|Легочная гипертензия
|0,6 млрд долл.
|-1%
|Без изменений
|Carvykti
|Цилтакабтаген аутолеуцел
|Множественная миелома (CAR-T)
|0,5 млрд долл.
|+84%
|Увеличен выпуск, но в октябре FDA обновило маркировку (октябрь) с предупреждением о побочном эффекте
|Uptravi
|Селексипаг
|Легочная гипертензия
|0,5 млрд долл.
|+6%
|Расширение географии
Источник: финансовый отчет J&J
Фото: jnj.com
pharmvestnik