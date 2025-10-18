Минпромторг намерен увеличить объем производства средств реабилитации до 105 млрд рублей к 2030 году

По данным ведомства, объем производства продукции реабилитационной направленности в 2024 году составил 54,5 млрд рублей, что на 11% больше, чем в 2023 году. За I квартал 2025 года показатель достиг 11,99 млрд рублей, увеличившись на 18,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Производство технических средств реабилитации (ТСР) и комплектующих к протезно-ортопедическим изделиям выросло на 29% – до 26,4 млрд рублей в 2024 году, а выпуск оборудования для реабилитации практически не изменился, составив 31,9 млрд рублей (+0,2%).

В настоящее время в отрасли работает более 980 производителей, среди них ГК «Метиз», ООО «НОЦ ОРТОС» и ООО «Степлайф». По оценке ведомства, к 2030 году экспорт отечественных ТСР превысит 3,6 млрд рублей, а число патентных заявок в сфере реабилитационных технологий достигнет 300.

Также в планах ведомства увеличить долю отечественных изделий на внутреннем рынке до 64% к 2030 году. Для этого предусмотрены налоговые льготы, субсидии на разработку новых технологий и преференции при участии в госзакупках, действующие на 20 позиций ТСР.

В числе нефинансовых мер господдержки – обнуление НДС на 11 категорий технических средств реабилитации и внедрение цифровой маркировки девяти видов изделий, включая кресла-коляски, слуховые аппараты, ортопедическую обувь, ортезы и протезы. Помимо этого, государство оказывает и финансовую поддержку, включая единую субсидию на НИОКР, программы поддержки ФРП, а также гранты Фонда Бортника.

Минпромторг также планирует развивать производство компонентов и функциональных узлов для протезов верхних и нижних конечностей, потребность которых в 2025 году, согласно данным ведомства, превысила 126 тысяч штук. Самые востребованные среди них – стопа полиуретановая (41,4 тысячи штук), стопа из композиционных материалов (32,6 тысячи), коленный модуль с механическим управлением (24,3 тысячи), а также пассивный узел кисти (8,4 тысячи).

О продлении стратегии развития реабилитационной индустрии до 2030 года стало известно в ноябре 2024 года. Проект был разработан в связи ростом потребности в технических средствах реабилитации, однако тогда конкретные параметры раскрыты не были.

В мае 2025 года Минпромторг представил проект постановления, согласно которому при определении страны производства для сложных протезов, в том числе бионических и экзопротезов, введут балльную систему локализации. Под новое регулирование могут попасть узлы кистей, локтевые и коленные модули, а также стопы и тазобедренные модули. Помимо них, новое регулирование коснется экзопротезов молочной железы, а также расходных материалов. На октябрь 2025 года проект находится на этапе подведения итогов публичного обсуждения.

