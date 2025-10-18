За пять лет российский рынок лекарств вырастет в два раза — прогноз

Через пять лет российский рынок лекарственных препаратов может удвоиться и составить 5 трлн рублей. Такой прогноз в интервью «Ведомостям» дал директор по связям с инвесторами группы «Озон Фармацевтика» Дмитрий Коваленко.

«К 2030 году российский рынок лекарств без учета БАДов и парафармацевтики вырастет примерно с 2,5 трлн рублей в 2024-м до 5 трлн рублей, то есть практически удвоится», — сказал он.

Отвечая на вопрос о причинах 10%-го роста фармрынка по итогам 2024 года, эксперт упомянул увеличение продолжительности жизни и потребления лекарственных средств, причем именно количества доз, а не упаковок. «Отмечается тенденция к увеличению объема вложений в упаковку: условно, вместо десяти таблеток покупают двадцать в одной коробке», — отметил Коваленко.

Дополнительный импульс росту, по его мнению, придают меры господдержки, развитие онлайн-каналов продаж и расширение аптечных сетей. «На динамику рынка влияют инфляционные процессы и изменение ассортиментного ряда — более дорогие и эффективные препараты постепенно вытесняют дешевые аналоги», — рассказал эксперт.

gxpnews