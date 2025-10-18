«Оземпик» и «Вегови» могут помочь снизить потребление алкоголя

У препаратов для лечения диабета и ожирения «Оземпик» и «Вегови» обнаружился неожиданный побочный эффект: они могут помочь в борьбе с алкоголизмом. Пилотное исследование, проведенное в Институте биомедицинских исследований при Виргинском политехническом институте, показало, что эти типы агонистов GLP-1 замедляют скорость поступления алкоголя в кровоток и его воздействие на мозг.

В исследовании принимали участие 20 человек с ИМТ 30 и выше, половина из которых принимала поддерживающую дозу GLP-1. Перед тестом они воздерживались от еды, после чего получали батончик для стандартизации калорийности и содержимого желудка. Через полтора часа участникам подавали алкогольный напиток, который нужно было выпить в течение 10 минут.

Затем испытуемых опрашивали на предмет тяги к алкоголю, аппетите и воздействии спиртного, например, просили оценить по шкале от 0 до 10, насколько пьяными они себя ощущают. Это повторялось трижды в течение часа. Принимавшие GLP-1 постоянно говорили, что чувствуют себя менее пьяными. Это подтверждали и объективные показатели: у тех, кто принимал семаглутид, тирзепатид или лираглутид, концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе росла медленнее.

«Препараты, предназначенные для снижения потребления алкоголя — налтрексон и акампросат, — действуют на центральную нервную систему. Наши данные свидетельствуют о том, что GLP-1 подавляют потребление алкоголя посредством другого механизма», — отметил Алекс ДиФелисеантонио, один из авторов исследования. Препараты замедляют опорожнение желудка, что может привести и к более медленному повышению уровня алкоголя в крови.

Отмечается, что поводом для исследования изначально стали публикации на Reddit, авторы которых писали об уменьшении тяги к алкоголю на фоне приема «Оземпика» и «Вегови».

Хотя это было только пилотное исследование, ученые уверены, что смогли выявить четкие различия между группами и предоставить данные, подтверждающие необходимость более масштабных испытаний препаратов в качестве терапии для желающих сократить употребление алкоголя.

