«Нижфарм» запустил продажи препарата «Вилдаглиптин» для лечения сахарного диабета 2-го типа

Группа «Нижфарм» начала продажи препарата «Вилдаглиптин» для лечения сахарного диабета 2-го типа. Гипогликемическое средство выпускается на производственной площадке группы в Обнинске, сообщили GxP News в пресс-службе «Нижфарм».

«„Вилдаглиптин” вошел в эндокринологический портфель „Нижфарм”, дополнив линейку дженериков компании молекулой ингибитора ДПП-4 (глиптин)», — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что в производстве таблеток «Вилдаглиптин» в Обнинске впервые для коммерческого выпуска применили технологию сухой грануляции, которая «улучшает физико-химические свойства используемых порошков» и «упрощает процесс таблетирования».

В России, по данным Федерального регистра сахарного диабета, на диспансерном учете состоят более 5,2 млн человек с этим диагнозом, большинство из них — около 4,5 млн — с сахарным диабетом 2-го типа. Ежегодно выявляется более 200 тыс. случаев заболевания, рассказали в «Нижфарм».

Отметим, что, согласно Государственному реестру лекарственных средств, в России выпускается пять препаратов с МНН вилдаглиптин и еще пять — вилдаглиптин + метформин.

gxpnews