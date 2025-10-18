Томские химики научились синтезировать сырье для лекарств с помощью воздуха

Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) совместно с коллегами из Санкт-Петербургского госуниверситета разработали метод, упрощающий синтез имидазолов — органических соединений, широко используемых для получения лекарственных веществ. Ключевым реагентом в процессе является кислород, который ученые предлагают брать прямо из воздуха, сообщает пресс-служба вуза.

Имидазолы входят в состав ряда органических молекул, служащих основой для антипаразитарных, противогрибковых, антибактериальных, противоопухолевых и других лекарственных препаратов. С учетом важности имидазола как фармакофорного фрагмента поиск экологичных и экономичных методов его получения сложно переоценить, отмечают в ТПУ.

Сибирские ученые разработали метод, который позволяет синтезировать имидазольный фрагмент из имидазолина, используя в качестве окислителя атмосферный кислород. «Достаточно просто не закрывать колбу, позволив кислороду свободно участвовать в реакции. Это существенное преимущество метода, поскольку обычно требуется подача чистого газа из баллонов под давлением, что удорожает и усложняет процесс», — рассказала соавтор исследования, студентка Инженерной школы природных ресурсов Кристина Мячина.

Раньше для подобных реакций применялись токсичные окислители — производные марганца или хлорированные реагенты. Альтернативные подходы с использованием кислорода требовали сложных в получении дорогих катализаторов на основе редких металлов, таких как рутений. «Если ранее приходилось жертвовать либо экологичностью, либо экономической целесообразностью, то наш метод позволяет достичь и того, и другого одновременно», — отмечает Мячина.

С использованием нового метода был получен ряд из 23 имидазолов с выходами до 98%. При этом метод отличается селективностью, позволяя избегать окисления «чувствительных» к реагентам групп. Он также не требует специфического оборудования и дорогостоящих реагентов, поэтому потенциально может лечь в основу новой технологии получения имидазолов, уверены в ТПУ.

