Фармацевты выступают за электронные рецепты

Электронные рецепты помогли бы намного быстрее и проще реализовать множество задач, однако этот вопрос должен решаться на федеральном уровне. Об этом НСН сообщила исполняющий директор СРО «Ассоциация независимых аптек», глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.

«Вопрос отдан на откуп регионам, а хотелось бы, чтобы это решалось на федеральном уровне. Конечно, в Москве при наличии системы ЕМИАС с электронным рецептом все легко, но у нас полно регионов, которые освоили эти деньги, но ничего не сделали», — сказала Преснякова.

В свою очередь сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов заявил, что для внедрения электронных рецептов нужен единый формат. «Союз пациентов был одним из инициаторов истории с электронными рецептами, мы делали на них большую ставку. Города-миллионники готовы к этой работе, но в малых городах и депрессивных регионах ситуация куда сложнее — есть проблемы со связью, с операторами, с интернетом, но по этому пути идти надо. Нужен единый формат, контролировать это должен Минздрав или Минцифры», — подытожил он.

В июле мэрия Москвы сообщала, что все столичные поликлиники оформляют электронные рецепты с QR-кодом на получение льготных и обычных препаратов, а также медицинских изделий. Всего же за 4 года, с момента внедрения сервиса в 2021-м, московские врачи выписали более 75 млн таких рецептов.

«Для оформления электронного рецепта требуется около 30 секунд, при этом риск ошибок при выписке препаратов минимален. Кроме того, такой рецепт не нужно печатать, нельзя потерять, забыть или повредить, он всегда под рукой — в смартфоне. Все лекарственные назначения врача фиксируются в разделе „Мои рецепты” электронной медицинской карты пациента», — рассказывала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

