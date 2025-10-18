«Р-Фарм» поддержал ежегодный фармацевтический лагерь инноваций в Ярославле

XI Фармацевтический интернациональный лагерь инноваций (ФИЛИН) завершился в Ярославле. Это образовательный проект с участием представителей фармбизнеса для студентов выпускных курсов, который охватывает наиболее актуальные вопросы обращения и производства лекарственных средств.

В этом году более 60 студентов выпускных курсов фармацевтического, химико-технологического и биотехнологического профилей из 31 вуза России и Республики Беларусь за неделю освоили программу «Аптека будущего». Мероприятия прошли при поддержке компаний «Акрихин», «Р-Фарм», «Нижфарм», «Промомед», «БиоДжет», «Озон Фармацевтика», «ПауэрБи» «Аптечная сеть 36,6». Инфопартнерами лагеря стали ННИИ общественного здоровья им. Семашко, Ассоциация российских фармпроизводителей (АРФП) и группа «Ремедиум».

На площадке завода «Р-Фарм Новоселки» участники лагеря познакомились с высокотехнологичным фармацевтическим производством, работой аналитической лаборатории, логистических подразделений и участка упаковки. В рамках цикла лекций от ведущих экспертов студенты обсудили актуальные вопросы экономики здравоохранения, здоровое долголетие, перспективы внедрения искусственного интеллекта в фармотрасль, а также развитие экстемпорального производства лекарственных препаратов для лечения редких заболеваний.

«Больше 10 лет наша компания является партнером ФИЛИНа. За это время участники интенсивов успели познакомиться с современным производством, многообразием востребованных в фарминдустрии профессий и самыми прорывными идеями в системе здравоохранения», — поделилась Екатерина Репкина, директор департамента подготовки кадров «Р-Фарм».

За 11 лет реализации программы участниками лагеря стали более 1000 студентов, проведено свыше 360 тренингов, лекций и профильных семинаров.

