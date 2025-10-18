Гендиректор Pfizer: фарминдустрия США должна сотрудничать с Китаем

Фармацевтической индустрии США необходимо сотрудничать с Китаем, который обеспечивает 30% мировых разработок лекарственных препаратов, считает генеральный директор Pfizer Альберт Бурла.

«Поразительная скорость, низкая стоимость работ и масштаб Китая вызвали сдвиг в глобальном конкурентном ландшафте биофармацевтики», — сказал Бурла на гала-вечере Национального комитета по американо-китайским отношениям в Нью-Йорке, сообщает Reuters. По его словам, сегодня в КНР насчитывается около 1,2 тыс. препаратов-кандидатов, тогда как 10 лет назад их было около 60.

Комментарии CEO Pfizer прозвучали на фоне торговой войны с КНР, начатой Дональдом Трампом. По словам президента США, введенные им огромные пошлины на китайские товары направлены на сокращение торгового дефицита, восстановление утраченного производства и нанесение удара по торговле фентанилом.

Тем не менее американские и европейские фармацевтические компании по-прежнему ищут возможности пополнить свои портфели препаратов в Китае. Pfizer не так давно заключила сделку с китайской компанией 3SBio на получение лицензии на экспериментальное лечение рака, выплатив $1,3 млрд авансом и еще $4,8 млрд по мере достижения контрольных показателей разработки.

«На долю китайских биотехнологических фирм пришлась почти треть всех крупных сделок по лицензированию лекарств в прошлом году, что является серьезным сдвигом в источниках инноваций», — заявил Бурла. Он добавил, что китайские биофармацевтические компании способны привлекать пациентов для клинических испытаний в два-пять раз быстрее, чем американские.

Какие подходы использовал Китай для достижения таких впечатляющих результатов и подойдут ли они России? Об этом GxP News рассказал представитель Ассоциации международных фармацевтических производителей Александр Мартыненко.

gxpnews