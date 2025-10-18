БАДы или яды: четверть врачей считает добавки опасными

С начала осени врачи официально могут выписывать пациентам биологически активные добавки. Большинство медиков и раньше рекомендовали их пациентам, правда, неофициально. Только 14% врачей, принявших участие в опросе «Актион Медицина», не будут назначать пациентам БАДы даже после того, как появится перечень разрешенных Минздравом добавок.

С 1 сентября в России действуют новые правила для биологически активных добавок. До сих пор врачи не имели права их назначать, хотя советовать БАДы, опираясь исключительно на свои знания и экспертизу, не возбранялось. В скором времени врачи смогут выписывать рецепты на добавки, но только при наличии соответствующих медицинских показаний. Произойдет это после того, как Роспотребнадзор и Минздрав создадут перечень разрешенных для медицинского применения БАДов, а правительство установит критерии качества добавок и сырья для их изготовления. Новые правила вступят в силу 1 марта 2026 года. А Росздравнадзор будет контролировать соблюдение врачами требований, связанных с назначением БАДов.

Большинство (47%) врачей уже сейчас выписывают пациентам добавки, но только в качестве дополнения к основным лекарственным назначениям, показал опрос сервиса «Актион Медицина». Чуть больше трети (36%) вообще не назначают БАДы. Примечательно, что 14% из них вообще не верят в эффективность добавок, так что, вероятно, не будут этого делать и впредь. А 22% опрошенных не назначают добавки, потому что отсутствуют клинические рекомендации.

Почти 50% пациентов сами просят назначить им БАДы, причем 5% вообще хотят лечиться только натуральными средствами, а 8%, напротив, верят в лечение только лекарственными препаратами. 22% пациентов просят врачей назначать им добавки, опираясь на информацию сарафанного радио, а 20% уже имели положительный опыт приема БАДов.

Треть врачей (31%) в целом доверяют БАДам, но только тем, у которых есть маркировка «Честный знак». Еще 22% не видят в них угрозы, если пациент сам верит в их пользу. 6% воздерживаются от назначений, потому что добавки могут изменить действие основного лекарства. А четверть опрошенных медиков считает БАДы опасными, поскольку у них нет доказанной эффективности или они недостаточно изучены.

Парадоксально, что при этом почти 70% врачей сами принимают добавки. Около 28% опрошенных медиков делают это регулярно, а 40% — иногда. Категорически отказываются их использовать 32% респондентов.

Более трети врачей (37,4%) считают, что БАДы из реестра Минздрава будут проходить особую проверку, поэтому их безопасно назначать. 32% хотят сначала увидеть перечень, прежде чем что-то решать. А 14% не поменяют своего негативного мнения о БАДах даже после появления официального реестра. Но все же 11% врачей уверены, что смогут объяснить пациентам пользу добавок после одобрения их Минздравом.

Если БАД имеет прозрачный состав и применение такой добавки логично, то она может занять свое место в арсенале врача, считает акушер-гинеколог ФГБНУ «Российский научный центр хирургии им. академика Б. В. Петровского» Ирина Фролова. Главное, чтобы врачи понимали, что не нужно лечить БАДами серьезные заболевания, и использовали их как вспомогательный элемент для поддержки организма и улучшения самочувствия в определенных ситуациях.

«Как врач, я вижу практическую пользу некоторых БАДов, но меня не покидает чувство, что мы действуем вслепую. Отсутствие перечня рекомендованных БАДов при разрешении их назначать ставит врача в сложное положение. Мы несем ответственность за здоровье пациента, но при этом вынуждены действовать в серой зоне», — говорит она.

Так же считает и терапевт Алексей Завертяев. По его словам, разрешение назначать БАДы при отсутствии согласованного перечня и вступивших в силу критериев эффективности создает правовой вакуум и ставит врача в сложное положение.

«Формально право есть, а четких регламентированных государством ориентиров пока нет. Поэтому до формирования официального перечня единственно верной стратегией для врача является сдержанный подход», — говорит он.

Официальное назначение БАДов создает у пациента ложное впечатление, что добавка является таким же важным элементом лечения, как и лекарство, поясняет Завертяев.

«Это может привести к подмене понятий: вместо эффективной, но требующей дисциплины терапии (например, пожизненный прием статинов) пациент будет делать психологический акцент на приеме „чудо-таблетки“ с недоказанным действием», — считает врач.

Методология: сервис «Актион Медицина» проводил опрос в сентябре 2025 года, в нем приняли участие 385 врачей.