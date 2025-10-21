Merck построит в Вирджинии завод за $3 млрд

Компания Merck объявила о старте строительства в США завода по производству низкомолекулярных препаратов. Предприятие стоимостью $3 млрд будет построено в городе Элктон, штат Вирджиния. Вложения являются частью плана компании из Нью-Джерси по инвестированию более $70 млрд в производственные, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а также капитальные проекты в Соединенных Штатах.

Планируемый объект площадью около 37 тыс. кв. м, который компания называет Центром передового опыта, усилит присутствие Merck на огромной площадке в долине Шенандоа. Комплекс уже занимает площадь 111 тыс. кв. м и обеспечивает работой более 1 тыс. человек.

По данным Merck, инвестиции в новый завод, охватывающие как производство активных фармацевтических субстанций, так и готовых лекарств, будут способствовать производству и тестированию низкомолекулярных препаратов. Предполагается, что реализация проекта создаст более 500 рабочих мест с полной занятостью.

Merck работает в Элктоне с 1940-х годов. Три года назад компания завершила расширение стоимостью $1 млрд, в результате которого было добавлено 11 тыс. кв. м производственных площадей и создано 150 рабочих мест для выпуска вакцины против вируса папилломы человека Gardasil.

Merck следует примеру многих других биофармацевтических компаний, объявивших об инвестициях в США в этом году. Кроме того, это уже третье — после Eli Lilly и AstraZeneca — за ​​последнее время объявление о строительстве фармгигантом завода в Вирджинии.

