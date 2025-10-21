RNC Pharma: размер среднего чека в аптеках достиг исторического максимума

Суммарный размер среднего чека в российских аптеках достиг исторического максимума — 767 рублей. В такую сумму в среднем по стране обходилась разовая покупка лекарственных препаратов (ЛП) и парафармацевтической продукции по итогам 9 месяцев 2025 года (+10,8% к показателю трех кварталов 2024-го), следует из данных аналитической компании RNC Pharma.

«При этом динамику полностью определяли лекарственные средства — размер разовой покупки ЛП в отчетный период достигал 618 рублей, увеличившись за год на 13,5%», — отмечается в отчете. В то же время средний чек при покупке парафармацевтической продукции, напротив, снизился на 2,8%, до 151 рубля. «Тенденция тесно связана с уходом потребителей нелекарственного ассортимента в онлайн, прежде всего на маркетплейсы, причем если вплоть до 2024 года это и отражалось на динамике в офлайн, но не приводило к значимому сокращению спроса, то сейчас продажи парафармацевтики начали заметно падать», — говорят аналитики.

По итогам трех кварталов размер среднего чека вырос во всех регионах страны — почти повсеместно более чем на 10%. Больше всего в аптеках за раз предсказуемо оставляли жители Чукотки (1147 рублей) и Москвы (1135 рублей). Примечательно, что по итогам сентября к «лидерам» присоединился Санкт-Петербург: показатель здесь превысил 1000 рублей, в то время как в сентябре прошлого года составлял 930 рублей.

