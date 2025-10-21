«Сотекс» представил передовую разработку для лечения эпилепсии

Группа компаний «Протек» представила новый противоэпилептический препарат «Новолера ЭПИ» (лакосамид) производства АО «Рафарма» на ведущих научных мероприятиях страны.

На совете экспертов Российской противоэпилептической лиги, которую возглавляет профессор Сергей Бурд, специалисты обсудили современные возможности применения препарата в терапии эпилепсии у взрослых разного возраста с различной этиологией эпилепсии и коморбидной патологией. Участники мероприятия отметили доказанную эффективность и высокую переносимость лакосамида, минимальный риск лекарственных взаимодействий и возможность использования у пациентов с коморбидными состояниями. По итогам заседания врачи-эпилептологи получат рекомендации по применению «Новолера ЭПИ» в клинической практике.

На XIV Международном форуме эпилептологов стран СНГ/ЕАЭС «ЭпиНейроФорум-2025», прошедшем в Федеральном центре мозга и нейротехнологий ФМБА России, специалисты подчеркнули эффективность препарата как в монотерапии, так и в сочетании с другими средствами при лечении фокальной эпилепсии, а также его благоприятный фармакокинетический профиль.

Препарат также был представлен на III Международном конгрессе «Коморбидная неврология — 2025», где обсуждались подходы к лечению пациентов с сочетанными неврологическими и психическими заболеваниями. Эксперты отметили эффективность и безопасность лакосамида в сложных клинических случаях и актуальность его использования для врачей практического звена. А на II Научно-практической конференции «Нейрогенетические заболевания, ДЦП и эпилепсия» о препарате говорили как об эффективном средстве для терапии фокальных форм эпилепсии у детей с 4 лет.

